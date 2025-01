37 anos de desafios e solidariedade

- Foto: Divulgação | GACC-BA

Celebrar mais um ano de existência do Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA) é um marco importante para todos que fazem parte dessa trajetória. Ao longo de 37 anos, nossa instituição tem se dedicado ao apoio de crianças e adolescentes em tratamento de câncer, tanto da capital quanto do interior, e até fora do estado. Um trabalho que só é possível graças ao esforço de voluntários, colaboradores, conselheiros, doadores (pessoas físicas e jurídicas), veículos de comunicação, parceiros e amigos.

Em 2024, vivenciamos conquistas importantes. Fomos reconhecidos como uma das 100 Melhores ONGs de 2024 e como a Melhor ONG da Bahia, na categoria estadual. Este é o terceiro ano que recebemos essa distinção, a partir de uma criteriosa avaliação envolvendo governança, captação de recursos e transparência.

Durante o ano, promovemos eventos que fazem parte do nosso calendário, com o objetivo de aumentar a arrecadação e garantir a continuidade dos serviços. Entre os destaques está a segunda edição do Jantar do Amor, realizado pelo Restaurante Bel Napoli e a 4ª Feijoada do Amor, no Lounge Premium da Arena Fonte Nova.

Como parte dessa grande corrente de solidariedade, também fomos beneficiados com diversos eventos, como o Summit de Negócios Made in Bahia, promovido pelo Business Bahia, Zoom Imagem e Zum Brazil Eventos, a Meia Maratona da Polícia Rodoviária Federal e a Corrida do Bahea, cuja Superkids Run, um circuito infantil, arrecadou R$ 13 mil com as inscrições.

Toda essa corrente de solidariedade permite a continuidade do nosso trabalho, que oferece hoje, mais de 20 serviços e benefícios gratuitos para pacientes e seus acompanhantes, como hospedagem, alimentação, transporte e atendimentos especializados nas áreas social, odontológica, fisioterapêutica, nutricional, psicológica e educacional. Nossos espaços, como a biblioteca e a brinquedoteca, são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças, com atividades como musicoterapia, que promovem o bem-estar e o crescimento dos assistidos.

Nesse contexto, em 2024, atingimos uma marca significativa: 100 livros lidos pelas crianças e adolescentes atendidos, durante 9 meses, graças à doação da Estação de Leitura da Amazon. A parceria com a Amazon e o Instituto Pró-Saber SP ampliou o acervo da instituição e proporcionou novas oportunidades de aprendizado, reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral, incentivando a leitura e a educação.

Olhando para o futuro, destacamos a necessidade de maior valorização e apoio às entidades da Bahia. Embora tenhamos avançado na sustentabilidade, a continuidade do Centro de Diagnóstico GACC (CDG), nossos atendimentos, e a promoção de ações dependem desses esforços coletivos.