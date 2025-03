A cada fim, um novo recomeço

Celebramos um capítulo que se encerra. Celebrar é valorizar o caminho percorrido, as experiências compartilhadas e reconhecer o crescimento mútuo que a jornada proporcionou.

Uma boa relação com o Cliente é o sonho de toda Agência, pois estão juntos em prol de um projeto comercial. A Rocha sempre foi reconhecida por formar bons profissionais e com sua vivência de shoppings, colocá-los à disposição do Marketing.

Nascido para fazer as pessoas felizes. O Barra nasceu em 1987, como o mais importante equipamento da região. Projetou-se como o que irradia elegância e sofisticação, charme e estilo, atributos presentes nas campanhas da Rocha.

Inflação desenfreada, desafio vivido de mãos dadas. Vários planos econômicos, inflação galopante, fechamento das lojas Mesbla e Pernambucanas foram alguns dos desafios a serem superados. O Barra levou anos para preencher os espaços vazios. A Administradora do Shopping com a Agência Rocha, buscaram soluções, nos seus campos.

Inovando e reinventando caminhos. Do OFF ao ON, a Rocha trabalhou para fortalecer o jeito Barra de ser, criando promoções, como a Lavagem do Barra, sorteio de prêmios, além do respeito à diversidade étnica e de gênero (como o encantador Prêmio Barra Mulher). São incontáveis, as campanhas, os jingles criados, os Prêmios Abrasce conquistados. Impossível nomeá-los todos.

Ampliação do Barra: um shopping “novo por você”. Em 2012, o Barra inaugurou a sua primeira ampliação. Equipamento renovado, mix ampliado e maior volume de clientes. A publicidade foi fundamental para a divulgação dos novos serviços - Barra Gourmet, Salas de Cinemas, Novas Grifes - para gerar fluxo e vendas.

A pausa necessária para salvar vidas na Pandemia. O comércio foi duramente atingido pela Covid-19 e obrigou os Shopping Centers a fecharem durante meses. A Rocha criou a campanha cooperada dos Shopping de Salvador na reabertura. Conceito: “Seu Shopping está pronto para receber você”.

Novas luzes nos olhares vão se acender. Por entender a jornada da vida, encaro essa despedida como um acontecimento natural. Histórias atuais serão escritas e eu estou feliz. São mais de 25 anos entregando boas estratégias, soluções criativas e inovadoras ao Barra. O que foi construído servirá de base para novas conexões e conquistas. Porque o que é bem vivido nunca se desfaz, se transforma e segue adiante.

Ao Shopping Barra, à Enashopp, aos seus Empreendedores, aos seus Lojistas, alma desse empreendimento, que sempre foram nossos parceiros, o desejo de um caminho de sucesso.

Às nossas equipes, de hoje e de ontem, obrigada pela dedicação e empenho para entregar o melhor ao Shopping Barra.