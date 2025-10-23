A Ponte Salvador-Itaparica e o Sistema Viário Oeste

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

A Ponte Salvador-Itaparica é a maior expectativa entre baianos e baianas. É, também, o principal motivo de críticas da oposição ao governo do estado. Infelizmente, tem sido comum opositores divulgarem informações incorretas e críticas infundadas. O debate político, mesmo acalorado, precisa ser feito sobre informações verdadeiras e parâmetros técnicos.

Para compreender o projeto é necessário conhecer o Sistema Viário Oeste (SVO), do qual a ponte faz parte, e o contrato de Parceria Público-Privada (PPP), instrumento legal que viabiliza sua construção e operação, modernizado no dia 4 de junho de 2025. Neste artigo, apresento o SVO.

A Ponte será construída pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica (CPSI) que, no contrato de PPP também construirá túneis, viadutos e acessos urbanos em Salvador, e um novo traçado da BA-001, na Ilha, até a Ponte do Funil.

O SVO será um importante vetor de desenvolvimento urbano, econômico e social, em especial dos municípios de Vera Cruz, Itaparica, e dos municípios do Recôncavo, Baixo Sul, Extremo Sul, Sudoeste e Chapada Diamantina.

Ele foi planejado com base em estudos realizados por instituições de reconhecida competência, sob a coordenação de secretarias do governo do estado, como as pastas de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Planejamento (SEPLAN), Desenvolvimento Econômico (SDE), Procuradoria Geral (PGE) e Infraestrutura (SEINFRA).

O SVO possui três grandes objetivos: criar um novo vetor de expansão da Região Metropolitana de Salvador (RMS), reforçando a centralidade da capital como maior polo de serviços complexos especializados no Norte-Nordeste; criar uma conexão rodoviária para a RMS reduzindo viagens em até 150 Km, e a saturação da BR-324; e, promover o desenvolvimento econômico e social da Bahia.

Ele prevê um complexo de rodovias estaduais e federais com obras como a duplicação da Ponte do Funil; a duplicação da BA-001, até Nazaré das Farinhas; a duplicação da BA-046 de Nazaré até Santo Antônio de Jesus; a implantação do trecho de Santo Antônio até Castro Alves; e a duplicação do trecho de Castro Alves até o entroncamento das BRs 116 e 242, na localidade do Paraguaçu, no município de Rafael Jambeiro.

Mais ainda, o governo do estado fará novos estudos, projetos e intervenções para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. A previsão é que o SVO beneficie diretamente mais de 10 milhões de habitantes, além de gerar mais de sete mil empregos.

Por tudo isso, a Ponte, é muito mais que uma simples travessia, é o principal equipamento viário do SVO. Ela estrutura um sistema planejado de ações governamentais nas áreas da mobilidade, da logística, da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico e social, reduzindo desigualdades regionais e sociais.

*Secretário da Casa Civil do Governo da Bahia; deputado federal licenciado - PT/BA.