O tempo me intriga, especialmente porque passa muito rápido. Mas será que o tempo passa mesmo e corre em direção ao futuro?

Sim, pelo menos na visão do famoso físico Stephen Hawking.

Ele diz que o tempo existe, como o mar ou a montanha, e é sólido, contínuo e atravessável. O passado é o que ficou para trás e o futuro é o que virá. Ou seja, existe uma seta do tempo que vai sempre em frente, o que, aliás, aborrece-me sobremaneira, pois se o tempo passa eu passo com ele.

Mas o físico italiano Carlo Rovelli, um dos maiores especialistas em física quântica do mundo, não concorda com Hawking. Diz que o tempo não existe no mundo físico.

O que ele quer dizer é que o tempo não existe como o mar ou a montanha. Ele apenas surge, emerge, em nossa cabeça que organiza os eventos. Sim, mas então o passado e o futuro não são realidades físicas? Rovelli diz que não, que o passado é apenas um conjunto de eventos – memórias, registros, histórias – organizados estatisticamente pelo nosso cérebro. E o futuro também é um conjunto de possibilidades abertas.

Rovelli afirma que a linha do tempo não existe, é apenas um arquivo de informações que nosso cérebro cataloga. E o futuro tampouco existe, pois é apenas um espaço de estados possíveis.

Aliás, Albert Einstein já havia dito que “a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente.”

Uau! Mas se é assim, se não existe um futuro objetivo, se futuro e passado são construções que emergem de uma coleção de eventos colocados em ordem pelo nosso cérebro, se eles não são entidades físicas, será que não é possível inverter a seta do tempo, ou fazê-la parar?

A resposta é não! E, antes de explicar por que, eu preciso dizer aos dois ou três leitores que ainda se mantêm lendo essa crônica hermética, que este cronista não é uma sumidade que entende de tudo – economia, literatura e até física quântica – é apenas um curioso que ouviu uma palestra de Rovelli no YouTube e tentou ler seus livros.

Neles, ele explica que a única coisa física relacionada ao tempo é que ele tende a desordem (a aumentar a entropia), ou seja: a seta do tempo, como tudo no universo, obedece à segunda lei da termodinâmica: vai da ordem a desordem. A xícara quebra, o gelo derrete, a estrela se apaga, a galáxia colapsa, o ser humano morre. E tudo isso é irreversível. A seta do tempo reflete o aumento da entropia e não se pode detê-la.

Acho que vou deixar meu leitor em paz, até porque tudo isso leva a uma pergunta filosófica dramática: se tudo segue da ordem para a desordem, como explicar que o universo estivesse em ordem na hora do Big Bang, a grande explosão que lhe deu origem, para só então começar a se expandir? A resposta pode ser a intencionalidade de um Criador; um fato bruto sem explicação; ou apenas mais uma ilusão desses seres quentes e limitados que habitam o planeta Terra.