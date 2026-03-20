Algoritmos também têm gênero? O desafio das mulheres na economia da Inteligência Artificial

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Bahia se destaca no fomento ao empreendedorismo feminino tech - Foto: Freepik/Imagem criada com auxílio de IA

A Inteligência Artificial tornou-se uma das principais forças de transformação da economia contemporânea. Algoritmos já influenciam decisões sobre crédito, mobilidade urbana, diagnóstico médico, políticas públicas e estratégias empresariais. No ambiente corporativo, sistemas baseados em dados orientam desde campanhas de marketing até modelos de gestão de risco e planejamento.

No entanto, enquanto a IA avança rapidamente e redefine o mercado de trabalho, uma pergunta permanece pouco discutida: quem está construindo essa nova infraestrutura tecnológica?

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Segundo o Global Gender Gap Report do Fórum Econômico Mundial, mulheres representam menos de 30% da força de trabalho global em áreas ligadas à inteligência artificial. O paradoxo é evidente: justamente em um dos setores mais promissores da economia digital, a presença feminina ainda é limitada.

Se a economia do século XXI será cada vez mais orientada por dados e algoritmos, a exclusão feminina desse processo não é apenas um problema de equidade. É também um risco econômico e tecnológico.

A nova lógica do mercado de trabalho

A inteligência artificial não substitui apenas tarefas repetitivas. Ela também transforma profissões intelectuais, reorganiza cadeias produtivas e redefine competências profissionais.

Empresas utilizam sistemas de IA para analisar grandes volumes de dados, prever comportamento de consumidores e apoiar decisões estratégicas. Profissões ligadas à análise, criatividade e gestão de informação passam a ganhar relevância, enquanto atividades puramente operacionais tendem a perder espaço.

Esse novo cenário exige habilidades como pensamento crítico, interpretação de dados e capacidade de adaptação tecnológica. Mesmo assim, a presença feminina nas posições de liderança tecnológica ainda não acompanha essa transformação.

Se a inteligência artificial promete revolucionar os negócios, ela ainda não conseguiu romper completamente uma estrutura antiga: o chamado teto de vidro, que limita o avanço das mulheres em posições de liderança.

Dados do relatório Women in Business indicam que menos de 30% dos cargos executivos globais são ocupados por mulheres. No setor de tecnologia, esse percentual costuma ser ainda menor.

A sub-representação feminina não ocorre por falta de qualificação. Em muitos países, mulheres já são maioria nas universidades. No Brasil, por exemplo, elas representam mais da metade dos estudantes no ensino superior.

O desafio aparece na transição entre formação, entrada no mercado tecnológico e progressão na carreira, ainda marcada por barreiras culturais e institucionais.

Existe um mito recorrente de que a tecnologia é neutra. Na prática, sistemas de inteligência artificial refletem os dados com os quais são treinados e as decisões de quem os desenvolve.

Quando equipes responsáveis pela criação dessas tecnologias não são diversas, aumenta o risco de reprodução de desigualdades existentes. Nos últimos anos, já surgiram exemplos de algoritmos de recrutamento ou reconhecimento facial que apresentaram vieses de gênero.

Isso demonstra que diversidade não é apenas uma pauta social, é também um requisito técnico para o desenvolvimento de tecnologias mais justas e eficientes.

Apesar dos desafios, a revolução da inteligência artificial também abre novas oportunidades para o empreendedorismo feminino.

Ferramentas digitais reduziram o custo de entrada para novos negócios baseados em tecnologia. Hoje, startups podem desenvolver soluções de análise de dados, automação e plataformas digitais com menos infraestrutura do que era necessário no passado.

Isso permite que empreendedoras criem empresas inovadoras em áreas como saúde digital, educação tecnológica, análise de dados e serviços financeiros.

No Brasil, cresce o número de iniciativas voltadas para ampliar a presença feminina na tecnologia, por meio de programas de formação, redes de mentoria e apoio ao empreendedorismo.

Empresas começam a perceber que diversidade não é apenas uma questão social, mas também um fator competitivo.

Estudos internacionais indicam que organizações com maior diversidade de gênero em cargos de liderança apresentam maior capacidade de inovação e melhores resultados financeiros.

Em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, a pluralidade de perspectivas torna-se fundamental para desenvolver soluções mais completas e adaptáveis.

A economia digital está sendo construída neste momento. As decisões tomadas hoje sobre tecnologia, governança de dados e desenvolvimento de algoritmos influenciarão profundamente o funcionamento da sociedade nas próximas décadas.

Nesse contexto, ampliar a presença feminina na inteligência artificial não é apenas uma questão de inclusão. É também uma questão de qualidade da inovação.

Mais do que usuárias de tecnologia, mulheres precisam ser protagonistas no desenvolvimento das soluções que definirão o futuro da economia.

Afinal, se a inteligência artificial promete transformar o mundo, a pergunta talvez seja simples: quem estará sentado à mesa quando esse futuro estiver sendo programado?

*Jumara Tanajura Vaz é empresária e executiva do setor de tecnologia.