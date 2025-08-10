Dom Sérgio da Rocha - Foto: Reprodução/Antonio Vieira

O Dia dos Pais pode ser uma ocasião especial para expressar amor e gratidão aos pais. Não deve ficar refém do mercado, reduzido ao forte apelo comercial. Os presentes adquiridos no comércio podem ter o seu lugar e significado, mas não substituem os presentes maiores a serem oferecidos gratuitamente no dia a dia, o amor e a gratidão que se expressam em gestos de afetuos a proximidade filial. Considerando os graves problemas sociais que causam tanto sofrimento às nossas famílias, é importante dar especial atenção e apoio aos pais em situação de maior vulnerabilidade, idosos, enfermos, desempregados, os que sofrem com a pobreza e a violência. Pai tem coração! Pai ama!

Pai se alegra e chora, participando da grandeza e da fragilidade da pessoa humana. O amor de mãe costuma ser mais facilmente admitido, ainda que nem sempre seja devidamente reconhecido. Contudo, o verbo “amar” também é conjugado pelos pais. Há muitos pais que demonstram amor pelos filhos sacrificando a vida por eles, gastando o seu tempo e seus bens em favor deles. O amor paterno está marcado pela gratuidade. Antes que o filho pudesse manifestar amor ou gratidão, é o pai quem dele cuida quando pequenino ou doente, juntamente com a mãe, passando noites sem dormir. Há inúmeros pais que deixam de comprar algo para si, para que os filhos tenham o necessário para viver. Há pais que deixam de comer, para que os filhos tenham o pão de cada dia. Há pais que enfrentam duras jornadas de trabalho para sustentar os seus filhos. Há pais que sofrem com a migração forçada para buscar melhores condições de vida para os filhos. Estes e tantos outros gestos podem ser recordados como sinais do amor de pai para filho.

Todo pai já viveu a condição de filho. Muitos filhos viverão a condição de pais. É tempo para pais e filhos crescerem no amor e gratidão. O Dia dos Pais estimula a retribuir o amor do pai com o amor de filho, oferecendo-lhe os presentes mais preciosos: o respeito, a compreensão, a proximidade filial, o abraço carinhoso, o apoio e,se necessário, também o perdão, pois quem ama perdoa. Em algumas situações, o perdão e a reconciliação podem ser muito necessários. Uma pessoa reconciliada com a sua família caminha rumo ao amadurecimento humano-afetivo e à verdadeira felicidade. Ao contrário, quem se recusa aperdoar e a estabelecer relacionamentos fraternos tende a carregar no coração a amargura e a inquietação.

Como o nosso amor nunca é perfeito, necessitamos sempre do amor daquele que é o Pai de todos. O amor de Deus, que é Pai, sustenta os pais e os filhos na bela e permanente tarefa de amar. Amar como Deus Pai nos ama. Amar, contando com a força do amor do Pai, que torna possível e forte o amor de pais e filhos. Feliz Diados Pais!

*Cardeal Arcebispo de Salvador