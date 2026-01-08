Aprendizagem como promotora da soberania e da justiça social na Bahia

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

De forma intencional, o título deste artigo coincide com o tema do ano letivo de 2026 da rede estadual da Bahia. A proposta é refletir sobre a aprendizagem, a soberania e a formação cidadã dos estudantes, especialmente diante das ameaças recentes ao Estado Democrático brasileiro e da necessidade de enfrentá-las à luz da educação.

Anualmente, a rede estadual define um tema orientador que, na perspectiva de Paulo Freire, pode ser compreendido como um tema gerador, a partir do qual se estruturam os projetos pedagógicos, as pesquisas científicas e o desenvolvimento curricular das escolas.

Discutir soberania no contexto educacional implica reconhecer que a valorização da identidade, da independência política e dos valores sociais de um povo está diretamente relacionada à formação crítica construída no espaço escolar.

A soberania de uma nação se fortalece quando seu povo é educado para compreender criticamente a realidade social, política e histórica em que está inserido. Nesse sentido, a aprendizagem desempenha papel central na consolidação de uma cidadania ativa, capaz de defender a democracia e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

Ao longo de 2026, a rede estadual da Bahia pretende promover um amplo debate envolvendo professores, professoras, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, com o objetivo de fortalecer a consciência democrática e prevenir retrocessos institucionais, como os ocorridos no Brasil em 8 de janeiro de 2023.

Cabe destacar que essa proposta não se configura como uma discussão ideológica, mas como uma abordagem essencialmente pedagógica. Parte do reconhecimento da diversidade brasileira – geográfica, territorial, regional, cultural e ancestral – busca integrar essa reflexão ao currículo escolar em todas as áreas do conhecimento, contribuindo para a formação crítica dos estudantes baianos e para o fortalecimento dos valores democráticos.

Desejo que o ano letivo de 2026 seja repleto de conquistas e produções científicas. Agora no mês de janeiro iniciaremos as matrículas escolares, e é importante que toda a sociedade baiana esteja imbuída em mobilizar e divulgar a importância que toda a juventude do Estado da Bahia esteja devidamente matriculada, incluindo os jovens, adultos e idosos – ninguém deve ser esquecido.

Identifique quem próximo a você, caro leitor, não concluiu os estudos. A matrícula inicia dia 12 de janeiro, mas durante todo o ano as escolas estão abertas, inclusive nas férias de janeiro. Educação emancipa e fortalece a democracia.