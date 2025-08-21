Bahia conecta infraestrutura e sustentabilidade

- Foto: Divulgação

A Bahia é um estado singular. Detentora da maior faixa litorânea do Brasil e única a fazer divisa com oito unidades da federação, reúne características que a colocam em posição estratégica para o desenvolvimento nacional. Neste momento, quando o país retoma investimentos em obras estruturantes e se abre a novas parcerias, a Bahia tem a oportunidade de reafirmar seu protagonismo.

Projetos como a Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, aliados a iniciativas do Novo PAC, estão no centro das discussões sobre o futuro econômico do estado. Essas obras não são apenas infraestrutura, representam integração regional, encurtamento de distâncias e maior competitividade no cenário nacional e internacional. A logística é peça-chave nessa transformação.

A modernização das rodovias, a ampliação da capacidade portuária e a retomada da relevância ferroviária, simbolizada pelo Corredor Leste-Oeste e pelos investimentos na FCA, são fundamentais para garantir eficiência no escoamento da produção agrícola, mineral e industrial. Do mesmo modo, a melhoria dos aeroportos fortalece a inserção global da Bahia, ampliando o comércio exterior e dinamizando setores como o turismo.

Nesse contexto que o Bahia Export 2025 se consolidou como o maior fórum de debates sobre logística e infraestrutura. O evento reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada. A adesão de empresas comprova a força da iniciativa, foram 23 apoiadoras nesta edição, contra 13, no ano passado. Todas renovaram apoio, e dez novas se somaram, demonstrando confiança no projeto e no futuro da Bahia.

Esse fortalecimento reflete também o papel que a Bahia exerce no cenário nacional. Nunca tivemos tantas lideranças em posições estratégicas em Brasília, no setor público e privado. Infelizmente, ainda convivemos com a prática de governos que priorizam projetos de gestão, e não de Estado. Essa lógica compromete a continuidade das políticas públicas e gera perdas de competitividade.

Fóruns como o Bahia Export são fundamentais por estimular debate qualificado e visão de longo prazo. Além da logística, a Bahia se destaca em energias renováveis e mineração. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade é o caminho para um futuro que combine crescimento, inovação e respeito ao meio ambiente.

Nos próximos anos, o desafio é avançar com determinação. Investir em infraestrutura e logística não significa apenas obras, é garantir que a riqueza produzida chegue aos mercados de forma competitiva; é ampliar a capacidade de atrair empresas, gerar empregos e proporcionar mais qualidade de vida à população.

Como costumo dizer, a Bahia é a Bahia: um estado de oportunidades, de potencial humano e de riquezas naturais que precisa ser valorizado e bem administrado.

*Secretário-Executivo do Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes – Bahia Export 2025