Bahia, destino turístico único

Maurício Bacelar - Secretário de Turismo do Estado da Bahia - Foto: Divulgação

As comemorações pelo Dia Mundial do Turismo, neste sábado, 27, com o tradicional caruru de São Cosme e São Damião no cardápio dos baianos, pedem uma reflexão sobre os avanços da indústria de viagens na Bahia, destino que é conhecido pela sua diversidade de atrativos turísticos. Não é exagero dizer que o estado oferece experiências para todo tipo de visitante, seja do Brasil ou do exterior.

Do maior litoral brasileiro, com praias que viraram cenários de filmes e novelas, passando pela cultura sertaneja que inspirou poetas, à exuberância verde e o friozinho da Chapada Diamantina, existem inúmeras possibilidades.

Das ruas de pedra do Pelourinho ao casario colonial do Recôncavo, navegando pelas águas mornas da Baía de Todos-os-Santos, onde baleias-jubarte fazem balé e mergulhadores procuram tesouros, às descobertas em Porto Seguro e no santuário natural de Abrolhos, são oferecidos passeios inesquecíveis e com inclusão.

Da icônica Igreja do Bonfim aos sagrados terreiros de candomblé e umbanda, peregrinando até Bom Jesus da Lapa, com a benção de Santa Dulce dos Pobres e os presentes para Iemanjá, emana um sincretismo religioso de fé envolvente.

Da moqueca e seus ingredientes da Feira de São Joaquim à buchada de bode do Sertão, brindando com cachaça da Rota dos Engenhos ou uma taça da Rota dos Vinhos, para buscar a sobremesa na Estrada do Chocolate e finalizar com o cafezinho dos Caminhos do Sudoeste, os sabores são incomparáveis e a observação de aves encanta.

Dos clarins dos Filhos de Gandhy ao Carnaval do trio elétrico, dançando samba de roda ou na batida do samba reggae, com muito axé music, forró, arrocha, pagode e novos ritmos, temos a mistura musical mais contagiante do planeta.

Por tudo isso e muito mais, a Bahia assumiu a liderança do turismo brasileiro, no período pós-pandemia, com índices acima da média nacional. E o estado é a porta de entrada dos viajantes internacionais que procuram a região Nordeste, superando seus concorrentes, com folga. Os números podem ser consultados no IBGE, na Polícia Federal e no Ministério do Turismo.

O Brasil e o mundo estão conectados aos baianos, com voos que partem de todas as regiões brasileiras e da Europa, América do Sul e América Central. A expectativa é que o verão 2025/2026 seja de novo recorde de visitantes no estado.

O sucesso do turismo da Bahia é resultado de um trabalho conjunto, que envolve os poderes públicos, o trade turístico e sociedade civil organizada, sob o comando do Governo do Estado. Então, neste 27 de setembro, temos muito o que comemorar e, como bons baianos, vamos celebrar comendo caruru, um prato ancestral, que leva na receita tradição, cultura e religiosidade. Salve os santos gêmeos e os Ibejis!

*Secretário de Turismo do Estado da Bahia