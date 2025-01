Bahia fica entre os melhores estados no Enem 2024

Rowenna Brito, secretária da Educação do Estado da Bahia - Foto: Claudionor Jr. / Divulgação

Na última segunda-feira, o Ministério da Educação divulgou o resultado geral do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que ao longo dos últimos anos se constituiu como a grande política de acesso às universidades públicas brasileiras, e até de instituições internacionais. Com o Enem também é possível ter acesso a programas de financiamento estudantil como o Prouni e Fies, essenciais para que filhos da classe trabalhadora ingressem em instituições de ensino superior, sendo muitas vezes os primeiros membros da família a concretizar tal sonho.

Para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, foi a celebração de um ano repleto de ações e investimentos do Governo do Estado, seja na infraestrutura das escolas estaduais, nas políticas de permanência estudantil, na formação de professores e professoras e na mobilização para que os estudantes efetivassem as inscrições e, por fim, pudessem comparecer nos dias da prova.

Dentre todas as iniciativas e politicas estaduais, escolho a gestão da aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, elemento imprescindível para o sucesso dos estudantes que participaram deste exame. Na Bahia, seguindo o movimento de todo o Brasil, quase a totalidade dos estudantes concluintes do Ensino Médio se inscreveram no Enem, devemos isso aos programas Pé-de-Meia do Governo Federal e Bolsa Presença do nosso governo, mas também ao resgate do sonho dos brasileiros – a juventude voltou a ter esperança em ingressar nas universidades, o que se perdeu durante os anos tenebrosos da recente história política do Brasil.

Os dados nos alegram... estamos entre os estados com as melhores notas do Brasil. Dentre os estudantes de escolas públicas, a Bahia ocupa a 4ª posição em número de estudantes com notas entre 980 e 1.000 pontos na Redação.

Valeu a pena cada esforço e investimento, cada aula mediada pelas professoras e professores, o esforço em recepcionar os estudantes nos locais de aplicação das provas, a gratuidade no metrô, o transporte escolar para os estudantes articulado entre o Governo do Estado e os Municípios, o cuidado em disponibilizar água, caneta, cada brinde que incentivou e mobilizou para que os estudantes fizessem as provas. Nossa rede estadual foi guerreira e dedicada!

Não preparamos os estudantes apenas com a lógica de aprovação em exames e concursos, temos atribuições que vão bem além disso. Preparamos para a vida, para o mundo do trabalho, para a convivência social e para a relação com o outro, é o que chamamos de formação humana integral, tão essencial nos nossos dias.

Por fim, com o resultado do Enem 2024 reafirmamos: a juventude da Bahia voltou a sonhar com o ensino superior e cabe a todos nós da educação da Bahia nutrir este sonho durante os próximos 200 dias letivos, e sempre, sempre mesmo, cuidar e investir nas pessoas.