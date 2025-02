Cancelar assinatura de operadora é coisa de louco

Jolivaldo Freitas - Foto: Divulgação

Seria até engraçado se não fosse uma chatice. Muitos que tentam cancelar uma assinatura de internet precisam ter paciência bíblica – e olha que Deus nunca demonstrou paciência na vida. É uma briga de gato e rato, e a TIM, por exemplo, faz tudo para complicar. Seu pessoal, chamado de "especialista", deve mesmo é receber treinamento para dificultar a vida do cidadão, que chega a perder um dia inteiro para cancelar a assinatura de um Ultrafibra que, de “ultra”, só tem a denominação marquetológica – perdoe o neologismo. Os caras conseguem tirar qualquer um do sério, e conheço vários que, antes de ligar para a operadora, acendem velas, tomam tranquilizantes e evitam cafeína para não abalar os nervos.

Já tem gente no Pinel e no Juliano Moreira, e os médicos não entendem por que alguns se fingem de atendimento eletrônico, repetindo incessantemente: “Disque 1 para isso, 2 para aquilo” ... e por aí vai. Tem uma ala de internos nos nosocômios que passam o dia esperando a chegada do técnico – imagine que na Bahia os técnicos são uns boçais e só vão se não chover ou não estiver sol forte. Conheço um cliente da citada operadora que vem tentando cancelar a assinatura e já passou por situações inimagináveis:

1 - Levou horas na tentativa de cancelar, recebeu o número do protocolo da “especialista”, e a ligação caiu. Ninguém ligou de volta.

2 - O atendimento eletrônico entra em operação, e a pessoa informa que deseja falar com um especialista. A Inteligência Artificial insiste que a questão pode ser resolvida ali mesmo no menu. Quando o cliente confirma que quer cancelar, então, finalmente, é encaminhado para os “especialistas”.

3 - Surge o especialista, que tenta de tudo para manter o cliente – o que faz parte do seu trabalho, e isso não se discute. Mas quando o cliente insiste em cancelar, vem a desculpa esfarrapada de que o sistema está fora do ar. Outra estratégia é a busca infinita de informações sobre o cliente, quando bastaria acessar os dados pelo CPF, número do cliente e endereço da linha.

4 - Quando não há mais como reter o cliente, o “sistema” fica subitamente lento, e lá se vão mais horas. Na última tentativa, o cliente que conheço passou quase quatro horas nessa luta sem conseguir nada.

E o mais drástico: depois de um longo tempo levantando dados, ouvindo mais ofertas e sendo lembrado de que a fidelização ainda em curso resultará em multas e perdas de benefícios, o cliente chega ao limite da exaustão. Se não tiver ido antes ao cardiologista ou tomado seu Rivotril de cada dia, corre sério risco de ter uma síncope.

Um conselho: nada impede que você, cliente, tenha um piripaque ou entre em crise aguda, mas espere até que o cancelamento seja confirmado. E tenha certeza de que o número do protocolo fornecido é realmente o do cancelamento e não apenas o de atendimento. Sim, ainda há esse golpe digno de um Bruno Henrique do Flamengo ou de um Luiz Henrique, ex-Botafogo.

Peça aos deuses para que, de repente, não apareça no meio da conversa um tal de coordenador, que vai querer fazer uma anamnese do problema, levantar quantos protocolos não atendidos geraram a insatisfação, analisar as consequências e, por fim, tentar suborná-lo com uma noite no Marrakesh do Leme, no Rio de Janeiro, um fim de semana em Sauípe ou até um encontro com Elon Musk ou com o cara que inventou o DeepSeek. E o mais insano é que, ao final de tudo, a TIM ainda pede que se avalie o atendimento que nunca aconteceu. O cliente dá nota zero, e nada mais acontece. O “sistema” simplesmente desliga na cara. Que máquina mais mal-educada! Há quem chegue a ofender a IA.

Uma coisa: vos aconselho a não cair na “conversa de Matilde”. E, quando, depois de um longo e infindável diálogo com os “especialistas”, tiver xingado a Inteligência Artificial (que, aliás, tem até nome – e acho que é Thays), faça aquela ligação para o seu analista. Diga que é urgente. Ele vai entender, porque provavelmente já passou por isso, buscou ajuda com um analista, que também enfrentou a mesma situação e conversou com outro analista, e assim sucessivamente. Porque internet no Brasil é coisa de louco.

Eu mesmo, para não pirar, enquanto espero para cancelar minha assinatura na TIM, aproveitei para escrever este texto. Pelo menos serviu para isso. Mas ainda – já perdi toda manhã - aguardo na linha. Sou duro na queda. Mas já estou achando que a IA quere me sacanear.

Romancista e jornalista. Autor de “A Peleja dos Zuavos Contra Dom Pedro, os Gaúchos e o Satanás”