Carnaval da Bahia: compromisso, cuidado e proteção às mulheres

Maior festa popular do planeta, o Carnaval é um espaço de alegria, trabalho e renda, mas alegria de verdade só existe onde há respeito, proteção e garantia de direitos para todas as pessoas. Neste ano, o Governo da Bahia fez o maior e mais planejado Carnaval de todos os tempos, onde o cuidado com as mulheres foi um dos principais eixos estratégicos. Ações desenvolvidas pela Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) durante o ano foram levadas para as ruas, com foco na prevenção e o enfrentamento à violência de gênero e no apoio à autonomia econômica e à inclusão socioprodutiva das mulheres, por meio do cuidado com as catadoras de materiais recicláveis, ambulantes e cordeiras.

Desta forma, o governo estadual, por meio da SPM, esteve presente nas ruas cotidianamente, levando informação, prestando acolhimento e promovendo conscientização sobre os direitos das mulheres e buscando ampliar o engajamento masculino nas ações preventivas. Infelizmente, os casos de assédio e importunação ainda são frequentes nos dias festivos, resultado de uma cultura patriarcal que naturaliza a violência e objetifica o corpo da mulher, portanto é imprescindível um trabalho contínuo e efetivo.

Durante todo o período momesco, a SPM realizou a campanha Oxe, me respeite, e fortaleceu as iniciativas Se liga ou eu ligo 180 e Feminicídio Zero, capitaneadas pelo Ministério das Mulheres. A sensibilização alcançou os circuitos oficiais do Carnaval, 43 blocos de ruas e carnavais de bairros (Cajazeiras, Nordeste de Amaralina, Paripe, Periperi, Itapuã e Liberdade). Mais de 200 mil materiais foram distribuídos (ventarolas, tatuagens temporárias, fitinhas, viseiras e preservativos), além da divulgação de mensagens educativas, reforçando que Não é Não e que folia não combina com misoginia.

Em regime de plantão, na Praça do Campo Grande, em frente à Câmara Municipal (Pelourinho) e na Praça Eliana Kertész (Ondina), as Tendas Oxe, Me Respeite funcionaram, somando 216 horas de atendimento, com 55 profissionais preparados para acolhimento multidisciplinar. Além disso, a Campanha do Laço Branco, que dialoga especificamente com o público masculino, ecoou nas ruas e na Mudança do Garcia com o bloquinho do Feminicídio Zero, enfatizando que o enfrentamento à violência contra as mulheres é responsabilidade de toda a sociedade.

Destacando o compromisso com a valorização do trabalho decente e a Política Nacional de Cuidados em implementação no Brasil, esta que visa reduzir a sobrecarga feminina e corresponsabilizar os diversos atores sociais, o projeto Cuidar de Quem Cuida também ganhou os holofotes nacionais, com a visita da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Voltada para catadoras de materiais recicláveis, ambulantes e cordeiras, a iniciativa do Governo da Bahia gera reconhecimento social e valorização dessas categorias historicamente marginalizadas. Com o projeto, o Governo do Estado ofereceu diversos serviços para estas trabalhadoras que enfrentam duras jornadas de trabalho, fortalecem a economia solidária e circular, promovem sustentabilidade ambiental e geram renda.

Grande parte das trabalhadoras são mulheres, negras, periféricas e chefes de família, que acabam tendo de conciliar a extenuante jornada, seja na coleta e triagem dos resíduos, seja na venda nas barracas e no apoio junto aos trios, com a responsabilidade de cuidado, especialmente com os filhos durante longos dias da festa. Equipes, formadas por 92 profissionais de diferentes áreas, ofereceram serviços gratuitos como banho, alimentação, descanso, maquiagem, reiki, auriculoterapia, escuta terapêutica, penteados, massagem, ventosaterapia, reflexologia, equilíbrio energético e práticas coletivas (tai chi chuan e yoga). Impossível não se emocionar com a forma como elas recebiam o acolhimento e voltavam a campo mais felizes, revigoradas e com a autoestima fortalecida.

Em sua terceira edição no Carnaval, o Cuidar foi instalado em dois espaços, um no Campo Grande (sede das Voluntárias Sociais, no Palácio da Aclamação) e outro em Ondina (sede da ADAB). Durante quatro dias de funcionamento, foram realizados mais de 4 mil atendimentos, superando a marca de 2.400 atendimentos do Carnaval de 2025. A ação contou com busca ativa nos circuitos e parceria com as cooperativas e centrais de apoio ligadas à ação Meu Corre Decente: Trabalho Decente e Solidário na Folia, outra ação do Governo da Bahia.

Alinhado ao programa transversal Elas à Frente, a SPM atuou em parceria com as Voluntárias Sociais, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (Seades); Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre); Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), a Rede de Enfrentamento à violência contra a mulher e com todo aparato da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na certeza de que juntas e juntos, podemos ir mais longe.

O conjunto de medidas implementadas visa contribuir para superar as múltiplas expressões da violência contra as mulheres e, ao mesmo tempo, promover autonomia e protagonismo feminino, ampliando oportunidades de inclusão produtiva e de acesso ao trabalho digno. Dessa forma, a SPM atuou no Carnaval e segue em frente o ano inteiro para consolidar uma cultura pautada no respeito e na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, que coloca a vida das mulheres, a dignidade, a justiça social e a equidade no centro das políticas públicas.

*Secretária das Mulheres do Estado da Bahia