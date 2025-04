Catolicismo floresce

- Foto: Reprodução

A chamada opinião pública não quer ver, mas estamos assistindo um forte renascimento do catolicismo no Brasil.

Isso independe do discutível Papa Francisco e da corrompida Conferência Nacional dos Bispos (CNNB), uma CBF da religião.

Vejam vocês que hoje, no Morro da Capelinha, em Planaltina, talvez vejamos a maior “Paixão de Cristo“ do mundo, com 150 mil pessoas participando ativamente.

É um fenômeno, que a chamada imprensa e, principalmente a TV Globo, nunca deram a necessária valorização.

Aliás, a nossa Paixão não contrata artistas de novela. É toda feita por gente anônima de Planaltina – e faz chorar, de tanto realismo.

Uma amiga minha um dia me telefonou de lá, dizendo: “Você precisava estar aqui. Foi chocante. O povo começou a jogar pedras nos soldados que passaram espancando Jesus quando ele carregava a cruz. Policiais tiveram de intervir”.

Portanto, uma fé apedrejante – explosiva.

Diversas outras cidades no DF fazem a sua Paixão (no Guará, dez mil pessoas, por exemplo).

Sei da força dos evangélicos. Dizem que hoje abrangem 30% da população brasileira.

Mas aguardem...nós, aqueles que parecíamos sumidos, acordamos.

Vimos que só a fé poderá nos proteger contra depravados que pensam dominar o Brasil.

DEUS SALVE O BRASIL!

*Jornalista, com mais de 40 anos de atuação em Brasília e Salvador-BA, onde nasceu. Atuou como consultor de marketing político e empresarial.