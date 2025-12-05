Ciência, Tecnologia e Inovação a serviço do Agro

- Foto: Divulgação

A Fenagro movimenta pautas estratégicas para as cadeias produtivas do agro. O evento promove o contato direto com produtores, cooperativas e associações, permitindo compreender como ciência, tecnologia e inovação são aplicadas no setor e de que forma o poder público pode ampliar esses avanços, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, com geração de emprego e renda.

Desde o início do governo Jerônimo Rodrigues, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), através do Programa Bahia + Inovadora, em parceria com outras secretarias estaduais, como SDR, Setre e Casa Civil (Programa Bahia Sem Fome), fortalece ações voltadas à agricultura familiar e ao aperfeiçoamento das cadeias do agro no estado.

Um exemplo é a estratégia Ciência na Mesa, que em seu primeiro edital investiu R$ 10 milhões em 33 projetos voltados a inovações na agricultura familiar, com foco no combate à fome, na melhoria da produção de alimentos saudáveis e no bem-estar do trabalhador rural. As propostas contemplam os três biomas predominantemente baianos (Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica) e englobam soluções como sistemas agroflorestais, bioinsumos, forragem verde hidropônica, tecnologias digitais aplicadas ao campo, fitoterápicos e indicações geográficas, sempre orientadas a modelos produtivos sustentáveis e de baixa emissão de carbono.

O Ciência na Mesa foi ampliado para novos segmentos, incluindo incubadoras para cooperativas e associações de base tecnológica, além de soluções direcionadas ao acesso à água para consumo e produção. Os investimentos reforçam o compromisso do governo com a agricultura familiar, o enfrentamento à insegurança alimentar e o estímulo à pesquisa e inovação.

Outra frente relevante é o investimento de R$ 43 milhões, o maior da história da Fapesb, na formação de redes interinstitucionais e interdisciplinares de pesquisa em áreas estratégicas, como agricultura sustentável, mudanças climáticas e economias circular, azul e solidária.

Essas ações convergem para a expansão de sistemas produtivos adaptados ao semiárido e às condições específicas da agricultura familiar baiana, permitindo gerar valor mesmo diante dos desafios climáticos e fundiários do território.

Nesse contexto, o Programa de Desenvolvimento da Bioeconomia Baiana, liderado pela Secti, visa fortalecer Arranjos Produtivos Locais (APLs), como os de óleos essenciais e biocosméticos, fitofármacos e fitoterápicos. A Secti identificou, ainda, a oportunidade para projetos voltados às plantas medicinais, ervas aromáticas e condimentares, áreas com crescente demanda de mercado e que requerem tecnologias acessíveis e adequadas à realidade do campo.

* Doutor e professor titular pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti).