Construção Civil, uma grande fonte geradora de emprego e renda

Eduardo Bastos, engenheiro civil e Presidente do Sinduscon/Ba

A indústria da construção civil, sem dúvida, é um dos principais setores da economia do país, como grande gerador de emprego e renda.

Pelos dados de 2025 divulgados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia-FIEB, organização a qual o Sinduscon/Ba é afiliado, a construção civil responde por 6,3% dos empregos formais no país e 25% dos empregos na indústria brasileira, sendo que a Bahia responde por 7,4% dos empregos formais no estado e 27,8% no nordeste.

A massa salarial gerada pelo setor no Brasil alcançou um volume de R$ 104,5 bilhões e na Bahia R$ 7,4 bilhões.

Quando falamos na geração de renda, a construção civil também tem o seu protagonismo, movimentou R$ 359,5 bilhões em 2025 no Brasil e R$ 21,7 bilhões na Bahia, que representou 3,4% do PIB nacional e 4,5% do PIB baiano.

Hoje a construção civil da Bahia é a 5a maior do país, só perdendo pra SP/MG/RJ e PR, em 2025, se destacou como a 3a que mais gerou empregos, registrando um crescimento de 10,8%, em relação ao ano anterior.

Com esses dados apresentados acima, a construção civil merece respeito e ser ouvida nas grandes discussões nacionais, as nossas entidades representativas, Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC e a Confederação Nacional da Indústria-CNI, devem ser ouvidas porque poderão muito contribuir, a exemplo das discussões em torno do projeto polêmico que propõe o fim da escala 6X1. Projeto que na nossa visão, da maneira que está sendo posto, será altamente prejudicial aos setores produtivos do país.

Pedimos a bancada da Bahia na Câmara e no Senado Federal responsabilidade e abertura do diálogo, para não desacelerar a economia brasileira, que vem se recuperando lentamente, do período pós pandemia.

Nas próximas 5a e 6a feira (05 e 06.03), aqui em Salvador, acontecerá o Encontro CBIC com Incorporadores e Construtores do Nordeste, na sede da FIEB e no SENAI/CIMATEC, embora seja um evento técnico, com certeza outros temas de grande interesse do setor da construção e de toda sociedade também entrarão na pauta das discussões.

