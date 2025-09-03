Menu
Construindo a liderança do futuro: a importância de um programa de trainee

Artigo do executivo de recursos humanos de empresa

Por João Vitor Marinho*

Por João Vitor Marinho*

03/09/2025 - 16:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Construindo a liderança do futuro: a importância de um programa de trainee
-

De Norte a Sul do Brasil, jovens talentos estão em busca de oportunidades para iniciar uma trajetória profissional de sucesso. Para muitos, os Programas de Trainee representam uma oportunidade única de carreira ao proporcionar experiências transformadoras e que aceleram o desenvolvimento de quem busca crescer, assumir grandes responsabilidades desde cedo e realmente fazer a diferença.

Ao entrarem nas organizações, esses profissionais trazem um olhar novo, curiosidade e muita vontade de aprender. Na Ambev, apostamos forte nesse potencial. Nosso programa de Trainee existe há mais de 25 anos e muitos dos nossos líderes começaram por essa porta de entrada, como Daniel Wakswaser, VP de Marketing (trainee em 2008), e Paulo Zagman, VP de Logística (trainee em 2002). E eles não são exceções, grande parte da nossa alta liderança entrou pelo programa de Trainee, que proporciona muita oportunidade de desenvolvimento.

Aqui, oferecemos a chance de construir carreira em qualquer área, passando por experiências práticas nas operações, o que permite entender o negócio de perto e ampliar o repertório. Além disso, proporcionamos vivências internacionais, para expandir ainda mais a visão de mundo e as possibilidades de desenvolvimento.

Sabemos que, para transformar potencial em resultado, é preciso cuidar de toda a jornada: desde o processo de atração, passando pela integração, até o desenvolvimento contínuo. Buscamos pessoas que compartilhem do nosso jeito de fazer, com vontade de aprender, crescer e deixar sua marca em projetos relevantes para a companhia.

Seguimos juntos, construindo o futuro da Ambev e acelerando o crescimento de quem escolhe caminhar com a gente.

*João Vitor Marinho

Formado em Engenharia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, o executivo atua na área de recursos humanos há nove anos. Atualmente, ele é diretor de atração e desenvolvimento de pessoas da Ambev.

