Cresce presença de jovens na educação e mercado de trabalho

Subiu para 77,8% o número de jovens baianos trabalhando e/ou estudando - Foto: Agência Brasil

A Bahia ganhou mais um motivo para comemorar: aumentou o número de jovens de 15 a 29 anos inseridos no mercado de trabalho e nas instituições de ensino. Produzido e divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), um recente estudo mostrou que subiu para 77,8% o número de baianos e baianas desse grupo etário trabalhando e/ou estudando em 2024 – um crescimento de 2,1% em relação a 2023, quando o índice era de 75,7%.

A proporção registrada pela Bahia em 2024 é a maior da série levantada pelo IBGE em seis anos. Em 2019, o percentual era de 73,9% ou 951 mil jovens na faixa de idade analisada. Os dados foram crescendo ao longo dos anos: 74,7% (2022); 75,7% (2023); e 77,8% (2024). Em 2020 e 2021 não houve medição em razão da pandemia da Covid-19.

O nosso desempenho é o melhor de toda a região Nordeste. Na prática, 64 mil jovens baianos passaram a ter uma ocupação, seja no estudo ou no trabalho, e o resultado é reflexo do esforço feito pelo Governo da Bahia para criar oportunidades para quem está dando os primeiros passos na vida.

A inclusão da juventude no mercado de trabalho é um dos eixos da nossa Agenda Bahia do Trabalho Decente, coordenada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e que conta com o apoio de diversas outras secretarias do nosso Governo. Temos feito um esforço para atrair investimentos, aumentar a qualificação profissional e possibilitar que mais jovens tenham acesso ao emprego ou ao fortalecimento da sua atividade empreendedora.

Na Setre, apoiamos diversas iniciativas de qualificação profissional para a juventude. Uma delas foi selecionada recentemente, pelo atual edital do FUNTRAD, o Fundo de Promoção do Trabalho Decente, que transforma condenações trabalhistas em oportunidades. Tratam-se das ações desenvolvidas pelo FAMA, Fantástico Mundo dos Autistas, uma associação sem fins lucrativos de Salvador que se dedica a formar jovens com o espectro autista e encaminhá-los a empregos dignos, garantindo inclusão desse grupo de pessoas com deficiência que enfrenta desafios para chegar ao mercado.

Os bons números da Bahia estão alinhados com o que vem acontecendo no cenário nacional. O Brasil também melhorou os índices de jovens estudando e/ou trabalhando: em 2024, chegamos a 81,5% – um aumento de 1,3% em relação a 2023, cujo percentual era de 80,2%.

No Brasil e na Bahia, o nosso projeto acredita na educação como ferramenta fundamental para a construção do futuro que a nossa juventude merece, com um olhar atencioso para as inovações, as atividades na ciência e tecnologia e o ensino em tempo integral. Os dados positivos nos motivam a seguir firmes nesse propósito de aumentar ainda mais a renda e as oportunidades para os nossos jovens.

*Augusto Vasconcelos é secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia