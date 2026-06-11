Dia da Marinha: tradição, história e futuro

O 11 de junho é mais que uma data: é um marco da identidade nacional. Nesse dia, em 1865, a Marinha do Brasil escreveu uma das páginas mais decisivas da nossa história, na Batalha Naval do Riachuelo. Às margens do rio Paraná, sob o comando do Almirante Barroso, nossos marinheiros enfrentaram forças superiores e, com coragem e determinação, asseguraram a vitória que definiria os rumos da Guerra da Tríplice Aliança. Riachuelo não foi apenas uma batalha; foi a afirmação de que o Brasil sabe defender sua soberania quando chamado.

Essa herança de bravura ecoa até hoje. A Marinha é guardiã da Amazônia Azul, área marítima de mais de 5,7 milhões de km², vital para o comércio exterior, a energia, a pesca e a ciência. O mar é fonte de vida e de futuro para o Brasil.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Bahia sempre foi palco da história naval brasileira. Foi por suas águas que o País foi descoberto e onde se travaram combates decisivos para a Independência. Os saveiros, com suas velas coloridas, simbolizam essa alma marítima, renovada na presença constante da Marinha, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN).

Sob sua jurisdição atuam organizações militares essenciais: a Base Naval de Aratu; a Capitania dos Portos da Bahia, com Delegacias em Ilhéus e Porto Seguro; a Capitania Fluvial de Juazeiro, com a Agência de Bom Jesus da Lapa; o Comando da Força de Minagem e Varredura; o Grupamento de Patrulha Naval do Leste; o Centro de Intendência da Marinha em Salvador; o 2º Batalhão de Operações Litorâneas; o Serviço de Sinalização Náutica do Leste; a Estação-Rádio da Marinha em Salvador e o Hospital Naval de Salvador, além da Capitania dos Portos de Sergipe. Juntas, formam um mosaico de capacidades que assegura a presença do Estado no mar, nos rios e nas comunidades costeiras.

Hoje, o 2º Distrito Naval responde por 1.263 km de costa, cerca de 590 mil km² de território e uma área de busca e salvamento superior a 2,7 milhões de km². Essa responsabilidade se traduz em patrulhas, inspeções navais, salvamentos, inovação tecnológica e iniciativas culturais, ações diuturnas que contribuem para o desenvolvimento nacional.

O mar, como lembrava Ruy Barbosa, “é um curso de força e uma escola de previdência”. A defesa nacional é compromisso de toda a sociedade. Nossa Amazônia Azul, representada pela Baía de Todos-os-Santos, pelo litoral baiano e pelas águas sergipanas, exige consciência e proteção.

Neste Dia da Marinha, celebramos o legado de Riachuelo. No 2º Distrito Naval, honramos nossos antecessores e reafirmamos nossa missão: proteger a vida no mar, garantir a segurança da navegação e servir ao Brasil com disciplina, coragem e profissionalismo.

Viva a Marinha! Tudo pela Pátria!

*Comandante do 2⁰ Distrito Naval

