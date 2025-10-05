É preciso preparar os empreendedores do amanhã

Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Neste 5 de outubro, celebramos o Dia da Micro e Pequena Empresa, data que ressalta a importância de um segmento que é a base da economia e tem papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Na Bahia, até agosto de 2025, já são 1.206.741 micro e pequenas empresas, sendo 69% MEI e 31% micro e pequenas empresas. Esses negócios representam 98% do total de empresas do estado e respondem por mais de 60% dos empregos formais, movimentando a economia nos bairros e sustentando a vida em municípios de todas as regiões.

Para além dos números, há o desafio de preparar os empreendedores do amanhã. A educação empreendedora é um dos pilares da atuação do Sebrae, presente no ensino fundamental, médio e superior em parceria com municípios, governo e universidades. Em 2025, a criação do Polo Bahia da Faculdade Sebrae marcou um passo histórico nesse caminho.

Somente até setembro deste ano, o Sebrae Bahia realizou mais de 490 mil atendimentos a 270 mil clientes distintos. O comércio concentra 55% deles, seguido de serviços (33%), indústria (8%) e agronegócio (5%). No programa de Educação Empreendedora, quase 65 mil estudantes foram impactados. A confiança em todo esse trabalho é refletida no índice de recomendação (NPS) de 88,2%.

Outro eixo é o crédito assistido, que apoia investimentos planejados e aproxima pequenos negócios das instituições financeiras. Pelo Fampe (Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa), já foram viabilizadas mais de 631 mil operações de crédito, somando mais de R$ 34 bilhões em todo o Brasil.

O Sebrae também atua na articulação entre setor produtivo e políticas públicas. O Programa Líder é um exemplo, ao formar lideranças para estruturar agendas de desenvolvimento em territórios como Litoral Sul, Sertão do São Francisco, Extremo Sul e Chapada Diamantina. Além disso, eventos como RuralTur, e-Agro, Bahia Tech Experience, Fórum do Comércio e Index reforçam a diversidade da economia baiana.

É importante lembrar que o Sebrae prepara o empreendedor, mas o resultado também depende de um ambiente de negócios favorável. Isso se constrói em parceria com o poder público, garantindo desburocratização, políticas de incentivo e melhores condições para que as micro e pequenas empresas possam prosperar.

Olhando para o futuro, temos plena convicção de que os empreendedores de pequenos negócios continuarão a ser protagonistas no desenvolvimento econômico da Bahia e do Brasil.

Celebrar o 5 de outubro é reconhecer a força e a resiliência dos pequenos negócios. O Sebrae reafirma seu compromisso em estar ao lado dos empreendedores, oferecendo conhecimento, apoio e orientação, para que continuem a inovar, gerar empregos e transformar realidades locais em um futuro de prosperidade para toda a sociedade.