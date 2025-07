Editorial - A Bahia do desenvolvimento

Estado é responsável por 34% da geração nacional de energia eólica e conta com o apoio estratégico da SDE na atração de investimentos - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Bioenergia, agroindústria, alimentos, produtos veterinários, refrigeração, pescados e metalurgia estão entre os setores incentivados em 34 projetos sob a chancela da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O montante de aportes privados passa da casa do R$ 1,5 bilhão, conforme aprovado pelos conselhos deliberativos dos programas Desenvolve e ProBahia, ambos voltados para avaliação e exame de propostas para mobilizar recursos.

Somente neste alvissareiro pacote de novas medidas, espera-se a criação de 1.300 postos de trabalho diretos em 20 municípios, entre os quais Barreiras, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Maiquinique e Muquém do São Francisco.

O entorno de centros urbanos, dotados de mais infra-estrutura e logística, integra a relação de beneficiados, destacando-se a região metropolitana de Salvador, incluindo Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho.

Maior entroncamento rodoviário de toda a região Nordeste do Brasil, em posição geográfica vantajosa capaz de acessar 7 encruzilhadas, Feira de Santana ajuda a espalhar o progresso em todas as direções, a perder de vista o alcance.

Os empreendimentos incluem a instalação de novas unidades produtivas, além de ordens de serviço para modernizar e ampliar algumas já em operação, servindo de prova da interiorização do desenvolvimento econômico da Bahia.

De um ponto de vista dos investidores, sai reforçada a confiança dos proprietários dos meios de produção no ambiente empresarial, ampliando assim as necessárias condições materiais visando ao crescimento do parque fabril.

O cenário inequivocamente auspicioso, em todos os sentidos para os quais se dirija a atenção, favorece a avaliação positiva do principal mentor da benfazeja estratégia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

Seguindo ipsis litteris, ipsis verbis, as orientações do governador Jerônimo Rodrigues, a equipe de servidores da SDE cumpre à risca a determinação de praticar o valor da transparência, indispensável quando se trata de bons negócios.