Editorial - A educação transformadora

Dia de volta às aulas na rede estadual de ensino representa renascer assemelhado ao “Ano-novo”: tal como a aurora traz, a cada manhã, uma paleta infinita de luzes, assim nos iluminam as atividades educacionais.

Trata-se de gigantesco e entrosado mutirão de profissionais de governança e docência, unidos aos responsáveis pela alimentação, limpeza, recepção, segurança e bibliotecas, no sem-número de ações complementares entre si.

Revelado nesta irmanada “categoria de base” da sociedade baiana, o professor e governador Jerônimo Rodrigues vem tendo na secretária da Educação Rowenna Brito a fiel escudeira na tarefa de polinizar tal aquisição de saberes.

É de se comemorar os resultados libertadores da Bahia em hipotéticas “Copas do Brasil”: terceiro lugar de aprovação em universidades públicas (21.693 jovens) e campeã de inscritos no Enem, ecoando em redações de excelência.

A mobilização de recursos humanos e a entrega de equipamentos de infra-estrutura transformam as vidas de novos e novas baianas e, ao transformá-las, produzem o desenvolvimento da coletividade, como é próprio da educação.

Esta é a única perspectiva possível, em boa intenção epistêmica, quando se faz uma análise qualitativa de R$ 12 bilhões de investimentos nas mais de mil unidades escolares para acolher 700 mil alunas e alunos em 417 municípios.

Em 200 dias, os três AAA – aprendizagem, arte e acolhimento – vão estimular a juventude cidadã a trilhar seus próprios caminhos, seguindo práticas virtuosas do conhecimento, da justiça, da prudência e da coragem visando à libertação.

Um dos grandes desafios, talvez o maior deles, está relacionado ao usufruto das tecnologias em escalada, no contínuo reabastecimento dos efeitos frutuosos de proposta pedagógica tendo por finalidade este incessante rebrotar.

A provisória moderação do celular sinaliza a necessidade de ganhar tempo, considerando a precoce simbiose com as máquinas, enquanto se constroem métodos didáticos capazes de incorporá-las, sem danos, às salas de aula.