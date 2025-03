ARTIGOS Editorial - Caleidoscópio sonoro O resultado da mistura tendências de sabores auditivos variados foi um “caleidoscópio sonoro” Por Redação 06/03/2025 - 4:00 h

Baile Concerto da OSBA celebra 40 anos do Axé Music e 75 anos do Trio Elétrico com grandes nomes da música baiana - Foto: Vanessa Aragao / Divulgação

A excelência da campanha massiva de reconhecimento à axé music produziu tal recuo de temporalidade afetiva em folionas e foliões a ponto de despertar memórias da época do surgimento deste ritmo legatário dos primórdios do trio elétrico e até de períodos anteriores. O resultado foi um “caleidoscópio sonoro”, misturando-se tendências de sabores auditivos variados e complementares ao hipotético instrumento originalmente formador de “espelhos”, desta vez transformado por multiplicidade de sons e tons. A reinvenção de melodias e harmonias, ao mexerem e remexerem o caldeirão de música baiana, pode recuperar parte da criatividade anterior e associada aos 40 anos da idade atribuída ao “axé”, tomando como marco temporal zero o “deboche” e o “fricote”, tidos como “fertilizantes” de autoria do pioneiro Luiz Caldas. A lembrança de aspectos de idos carnavais exige o passaporte etário, ao embarque na nau da memória, ao garantir a “viagem” por canções de viés estético também associado a bandas eternizadas na arte de Novos Baianos, A Cor do Som e os primeiros sucessos do Trio Tapajós, entre outros presentes neste desfile atemporal, tendo chegado estes “ancestrais” à Praça Castro Alves antes da cadência homenageada este ano pela passagem de suas quatro décadas. A miscelânea dos tímpanos produziu encontro de gerações, em episódios nos quais cantaram conjuntos espontâneos de filhos habituados aos estribilhos apreciados por pais e avós nascidos no século passado, ainda na era do império de vinis e fitas cassetes. A “colagem” intergeracional de acordes sonantes verificou-se nas ruas, onde o célebre aforismo repetiu-se, julgando-se insanos aqueles que pulavam em pleno entusiasmo os ritmos construídos nesta baianíssima linha de todos os tempos.

