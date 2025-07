Editorial - Calor humano

A Estação da Lapa é o ponto central da Campanha do Agasalho - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ajudar a quem mais precisa é atitude compatível ao grau de desenvolvimento moral de um ser-humano, ao doar agasalhos para conter a sensação de frio de pessoas provisoriamente em situação de rua na primeira capital.

Embora os desequilíbrios venham pontuando de interrogações as previsões de chuva e baixa temperatura, ainda se pode “adivinhar” os números dos termômetros nesta época, sugerindo a antecipação de campanhas com este viés humanitário.

Ora, está prevista no calendário anual a chegada do inverno, logo, o movimento de solidariedade pode começar mais cedo em 2026 para quando entrar julho, os pontos de coleta já estarem abarrotados de donativos.

A Estação da Lapa é o ponto central da Campanha do Agasalho, posicionada a caixa de coleta na entrada do terminal, aceitando-se cobertores, todos os dias, no período entre 8 e 16 horas.

Outros locais disponíveis são a sede da prefeitura, na Praça Municipal; rua da Bélgica, número 2, edifício Roosevelt; avenida Estados Unidos, número 50, edifício Sesquicentenário; e o km 8,5 da rodovia BR-324 no Porto Seco Pirajá.

Não poderia deixar de fazer parte da gincana a Defesa Civil de Salvador (Codesal), na avenida Mário Leal Ferreira, a “Bonocô”: o órgão é representativo da proposta de proteção à cidadania.

Na hipótese de avanço no planejamento da destinação dos recursos recolhidos dos impostos, é possível prever para os próximos invernos a destinação de uma fração significativa aos excluídos, como é dever dos poderes públicos.

O setor privado pode conquistar a simpatia geral, no caso de copiar-se o exemplo do grupo Cita, ao agradecer a generosidade das entregas de moletons, calças compridas, toucas, luvas e calçados.

O alto grau de empatia é alcançado, quando quem oferta desconhece a identidade do destinatário; assim como a caridade perde parcialmente seu efeito, tornando-se vaidade, se o presente é acompanhado de divulgação do remetente.

Fica valendo a sabedoria popular na terra de Santa Dulce dos Pobres: faze o bem, sem olhar a quem!