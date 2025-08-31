Editorial - Comunicar, educar e entreter

Festival A TARDE FM, promovido neste final de semana na sede do Grupo A TARDE - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A aposta na renovação; a convergência de conteúdos e saberes; o cuidado na salvaguarda da memória – são muitos os atributos dos quais se pode dizer do Grupo A TARDE, em contexto cumulativo, contínuo de ações engajadas.

Sem o espaço destinado à arte, e dentro dela, a mais sublime, a música, no entanto, a lacuna da estética não permitiria o enfrentamento das “realidades”, agora possível graças à inauguração da arena de eventos.

Sobem, agora, ao cume de uma “montanha” de 113 anos de histórias devotadas à prestação de serviços noticiosos, novas maneiras de incentivar o bom convívio, servindo as linguagens artísticas como ímã para o público.

Apreciar a música e outras manifestações evoca prazeres sensoriais, unindo com alegria e satisfação as redações de portais, rádio, redes sociais, o programa de Educação, a equipe audiovisual e o núcleo de eventos.

A TARDE busca consolidar articulação integrada de comunicação em proposta transdisciplinar: não basta informar; é preciso educar, entreter e promover encontros a fim de doar e ampliar sentido ao tesouro centenário.

A arena visa criar oportunidades para talentos emergentes, parcerias com artistas, empresas e instituições dispostas a partilhar o compromisso de informar com responsabilidade ao de entreter com excelência e beleza.

Os shows neste fim de semana, para marcar a estreia do espaço, ressaltam perspectiva assumida pelo Grupo A TARDE, ao furar a redoma de seu tempo, uma vez mais, transcendendo – sem desprezar – a tradição secular.

A arena abre portas para uma atuação multifacetada, dialogando com as culturas (no plural), a educação e a economia criativa, projetando maior força ao ecossistema local, assumindo o grupo a condição de protagonista.

Em tempos de rápidas mudanças, esse movimento evidencia uma visão estratégica: transformar um espaço de produção de conteúdo em pólo dinâmico de experiências, no qual público, veículos e parceiros podem reinventar-se, rumo aos “futuros” em devir sem cessar.