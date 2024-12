Editorial - Inclusão melhora o mundo

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma sociedade capaz de acolher todos e todas as cidadãs, dedicando mais cuidado e carinho para quem tem necessidades especiais, está no caminho de construir um convívio digno, pautado em princípios civilizatórios; em contrapartida, o descaso e a indiferença com este público são apropriados a projetos de poder desprovidos de compaixão.

Reportagem publicada hoje n’A TARDE revela a dimensão do desafio para os gestores pedagógicos voltados para a inclusão, em contraste com a ideologia do sucesso individual, forjando-se o caráter autocentrado, restando no entanto, ainda grande contingente amparado no valor da solidariedade para fazer suas escolhas por ajudar aos mais fragilizados, na raiz da justiça proporcional.

Na hierarquia das instâncias relacionadas a este contexto, muito antes do direito à inserção escolar, amparado no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado amanhã, há a moralidade, quando as pessoas bem instruídas desenvolvem valores a ponto de darem a mão aos discentes, e logo a seguir vem a ética, forma encontrada pelos homens e mulheres de boa vontade para combinar e cumprir acordos.

Somente quando falta a educação – representada pela moral e pela ética – deve-se partir para aplicar a legislação, garantindo a lista de chamada de 8 mil alunos da rede pública de Salvador, na condição de usuários da Sala de Recursos Multifuncionais, equipamento indispensável, de responsabilidade da prefeitura a fim de sustentar promessas de campanha, ao garantir a transmissão de conteúdo curricular visando a conquista de autonomia, objetivo maior de toda proposta eficaz de formação.

Mais da metade do total de portadores de limitação é diagnosticada com transtorno do espectro autista, uma diferença, nada mais, em comparativo aos supostos “normais”, resultando o trabalho, promovido com as turmas “diferentes”, na revelação de talentos e cultivo de amizades nas classes, pois é comum estes jovens desenvolverem habilidades impressionantes devido ao dom de maior atenção.