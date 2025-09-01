Editorial - Um alento à juventude

Programa de proteção a jovens em vulnerabilidade chegou a Salvador - Foto: MJSP / Divulgação

Uma chance para a paz e a segurança pública, substituindo-se as ações repressivas e punitivas por estratégias educativas e de acesso a manifestações culturais distintas visando inclusão da juventude periférica.

Esta é a proposta do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci Juventude), ao chegar a Salvador mediante iniciativa do Ministério da Justiça, em parceria com o governo do estado e a Ufba.

O acolhimento pode salvar habitantes de áreas conflituosas, marcadas por intensa disputa de interesses por grupos antagônicos, não-raro sob influência externa às comunidades.

A primeira turma, composta por 250 jovens, já teve aula inaugural, na reitoria da Ufba, servindo de largada “simbólica” para a busca por meios de superar os estigmas produzidos em becos, vielas e ruas interditadas.

Para migrar da dimensão narrativa à factual, é preciso transportar o conceito e a defesa dos cânones da cidadania para o cotidiano de garantia de alimentação, táticas protetivas e acompanhamento do apoio oferecido.

O objetivo é o de criar condições de reabilitação, embora não seja fácil escapar da mecânica de funcionamento das “biqueiras”, como são chamados os locais de intermediação do tráfico de substâncias proibidas.

Valerá, ao menos, tentar romper com costumes impostos precocemente, tendo agora o aprendiz a escolha de formação profissional qualificada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Entre as localidades nas quais se pretende multiplicar por quatro o público inicial, alcançando, portanto mil beneficiados, estão Arenoso, Fazenda Coutos, Nordeste de Amaralina, São Tomé de Paripe, Lapinha e Liberdade.

A presença do Estado, em contexto diverso de incursões belicosas de surpresa, pode ajudar a conter estatísticas de vítimas da violência letal, graças à “arma” da dignidade”.

Trata-se de um alento para quem, agora, tem ajuda para levantar, projetando a expectativa de reescrever o enredo da vida, ajustando-se a novas práticas de bom proceder.