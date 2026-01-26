Educação em tempo integral muda a escola pública na Bahia

- Foto: Divulgação | GOVBA

Filho de um vaqueiro e de uma costureira, Jerônimo Rodrigues aprendeu cedo que a educação era o único caminho possível para mudar o próprio destino. Nascido em Aiquara, precisou deixar a cidade ainda jovem para continuar os estudos. Não foi fácil, mas foi esse percurso que moldou sua visão de mundo e de gestão.

Hoje, como governador da Bahia, Jerônimo transformou a própria história em política pública. Sua meta é clara: garantir educação de qualidade, em tempo integral, acessível a todos os jovens, em todos os municípios do estado.

O marco simbólico dessa aposta é a entrega do centésimo equipamento educacional deste modelo neste mandato. São escolas modernas, estruturadas e pensadas para manter o estudante mais tempo aprendendo, convivendo e construindo projetos de vida.

A expansão do ensino em tempo integral se espalha por toda a Bahia. Entre 2023 e 2025, o número de unidades cresceu cerca de 75%, alcançando 690 escolas e mais de 129 mil estudantes em 377 municípios.

Mais tempo na escola tem significado mais aprendizado. Os resultados já aparecem: a Bahia avançou no Ideb e estudantes da rede pública estadual conquistaram excelentes notas na redação do Enem, com centenas acima de 900 pontos.

Os investimentos acompanham essa mudança. Somente na educação, o governo estadual destinou cerca de R$ 14,6 bilhões entre 2023 e 2025, com forte foco em infraestrutura, reformas, ampliações e novas unidades escolares.

A política educacional também aposta na permanência. Programas de apoio financeiro, transporte, alimentação escolar e inclusão digital ajudam a reduzir a evasão e a garantir que o estudante permaneça na sala de aula.

O impacto vai além dos números. Histórias como a de estudantes aprovados em universidades no Brasil e no exterior mostram que a escola pública baiana voltou a ser espaço de oportunidades reais.

Ao investir em tempo integral, o governo fortalece a escola como lugar de aprendizagem, proteção e futuro. É uma política que dialoga com o passado de Jerônimo Rodrigues e aponta para um projeto de longo prazo.

Da experiência pessoal à ação de governo, a educação segue como eixo central. Para o governador, ampliar o acesso ao ensino integral é mais do que uma meta administrativa: é a chance de garantir a outros jovens o mesmo caminho de transformação que um dia mudou a sua vida.

*Secretário Estadual de Relações Institucionais