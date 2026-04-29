Inclusão digital para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia

O acesso à internet em condições adequadas de qualidade deixou de ser um privilégio para se consolidar como um direito fundamental e um requisito indispensável ao pleno exercício da cidadania. É nesse cenário que o Programa Conecta Bahia, instituído pelo Decreto nº 24.419, de 11 de março de 2026, se firma como uma política pública estruturante de inclusão digital, garantindo que a população utilize o ambiente digital como ferramenta de ampliação das oportunidades de desenvolvimento humano, social e econômico.

O Programa avança nos 27 territórios de identidade. Com investimento superior a R$ 52 milhões do Governo da Bahia, por meio da Secti e da Saeb, a iniciativa já alcança 364 municípios, com a meta de atingir todos os 417 municípios. Ao todo, considerando os ciclos de execução, serão implantados 1.088 pontos de conexão gratuita.

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A inclusão digital como instrumento de transformação social e desenvolvimento é prioridade do Governo da Bahia. O compromisso do Estado é promover a chamada conectividade significativa, aquela que garante não apenas o acesso à rede, mas a capacidade real de utilizá-la de forma útil, produtiva e transformadora no cotidiano.

Mais do que estar conectado, trata-se de saber como aproveitar o ambiente digital para estudar, trabalhar, empreender, acessar serviços e melhorar a qualidade de vida. A conectividade significativa permite, por exemplo, que cidadãos e cidadãs tenham acesso a cursos e ao ensino à distância, ampliando suas possibilidades de formação e qualificação profissional.

Da mesma forma, possibilita o uso de serviços de telemedicina, encurtando distâncias e facilitando o acesso à saúde, especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. É a utilização da tecnologia para romper barreiras e democratizar oportunidades.

A capacidade de uso pleno e efetivo da internet impulsiona a transformação digital. A tecnologia, nesse contexto, deve estar a serviço das pessoas, gerando impacto positivo e concreto. Isso se reflete também nas novas possibilidades de trabalho remoto e no uso de serviços públicos digitais, como os disponibilizados no GOV.BR e BA.GOV, que tornam o atendimento mais ágil e acessível.

Além disso, a conectividade significativa abre caminhos para a produção de conhecimento, o fortalecimento do empreendedorismo e a disseminação da ciência, tecnologia e inovação em todo o território baiano. Ao permitir que a população extraia o máximo potencial do universo digital, cria-se um efeito multiplicador que impulsiona o desenvolvimento local e regional. Garantir que todos os baianos possam participar plenamente da sociedade digital é um compromisso com um futuro mais justo, inclusivo e conectado.

*Doutor e professor pleno pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti)