Investimento e a nova economia baiana

Manoel Vitório, secretário da Fazenda (Sefaz-BA) - Foto: Carol Garcia | GOVBA

Os investimentos do Estado da Bahia somam R$ 20,2 bilhões desde o início da gestão do governador Jerônimo Rodrigues até agosto de 2025, ou seja, em pouco mais de dois anos e meio.

No curso de um esforço nacional para consolidar novo ciclo de crescimento sustentável da economia brasileira, sob a liderança do presidente Lula, o governo baiano dá contribuição relevante ao destinar volume expressivo de recursos para iniciativas que se refletem diretamente na qualidade de vida da população e induzem o processo de desenvolvimento. Em troca, a Bahia colhe investimentos privados de altíssimo impacto, como os R$ 5,5 bilhões da BYD em Camaçari.

Trata-se de movimentos complementares. Ancorado por um histórico de solidez fiscal, com equilíbrio das contas, qualidade do gasto e reconhecida capacidade de gestão, o Estado da Bahia ocupa há mais de dez anos o segundo lugar no país em investimentos, atrás apenas de São Paulo, o mais rico estado brasileiro.

Este trabalho consequente, que evidencia uma política pública implementada por sucessivas administrações alinhadas em seus propósitos, remontando aos governos de Jaques Wagner e Rui Costa, tem consolidado uma posição de crescente competitividade, que torna a Bahia mais atrativa aos olhos de empresas em busca dos melhores destinos para seus projetos.

Nesta equação, contam pontos conquistas na área social e na de infraestrutura. São exemplos a interiorização da assistência à saúde e, na capital, iniciativas que fazem do estado referência nacional no setor.

A melhoria da qualidade na prestação de serviços é foco ainda dos investimentos na educação e na segurança. Na infraestrutura, ressalte-se as obras de mobilidade na capital, do metrô ao VLT, a estruturação da rede de rodovias e o novo vetor de desenvolvimento representado pelo sistema da ponte Salvador-Itaparica.

Cabe enfatizar o crucial papel anticíclico desempenhado pelos investimentos: ao tempo em que injetam recursos diretamente na economia, gerando empregos, renda e oportunidades, as obras e projetos do setor público elevam a capacidade da Bahia ante as exigências dos investidores privados, ao entregarem mão de obra mais qualificada, melhores estradas, portos e aeroportos.

Não é por acaso, portanto, o advento do complexo bilionário da BYD, que coloca a Bahia em destaque no mapa da neoindustrialização brasileira, na condição de grande produtor nacional de veículos elétricos e híbridos e plataforma para a inovação e tecnologias verdes.

Já estamos entre os líderes do país nos setores de energia eólica e fotovoltaica, avançamos em bioenergia, e temos atraído outros projetos com foco em desenvolvimento tecnológico. São muitas e substantivas as evidências de que os investimentos, públicos e privados, convergem para moldar os fundamentos da nova economia baiana.

*Manoel Vitório é secretário estadual da Fazenda (Sefaz-BA).