Já deu, né? O nascimento de um movimento: Pare de Reclamar. Construa

Isaac Edington em noite de lançamento do seu livro " “Já Deu, Né? Pare de Reclamar. Construa.” - Foto: Divulgação | Elias Dantas

Vivemos uma época curiosa. Nunca tivemos tantas ferramentas, tanta informação e tantas oportunidades de participação. Ao mesmo tempo, nunca se reclamou tanto. Reclama-se do trânsito, do trabalho, da política, da cidade, das redes sociais, do clima, da vida. Reclamar virou quase um idioma cotidiano.

Mas a pergunta que começou a me inquietar há algum tempo foi simples: reclamar resolve?

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foi dessa inquietação que nasceu o movimento “Já Deu, Né? Pare de Reclamar. Construa.” Não como negação dos problemas – eles existem e precisam ser enfrentados –, mas como um convite direto à mudança de postura.

A reclamação, quando vira hábito, aprisiona. Cria um ciclo mental de repetição que desloca nossa energia da construção para a queixa permanente. Sem perceber, passamos a comentar mais do que agir, criticar mais do que propor, apontar mais do que participar. E, nesse processo, abrimos mão do nosso próprio poder de transformação.

Esse movimento surge como um contraponto a essa lógica.

Sem perceber, passamos a comentar mais do que agir, criticar mais do que propor

A proposta é simples e poderosa: substituir a reclamação improdutiva por atitude construtiva. Não se trata de silenciar críticas legítimas, mas de transformar crítica em responsabilidade, inconformismo em ação e indignação em contribuição.

Ao longo da vida pública e profissional, convivendo com projetos complexos e desafios reais, aprendi uma coisa: nenhuma transformação relevante nasce apenas da crítica. Toda mudança concreta exige gente disposta a construir, a assumir riscos e a participar ativamente das soluções.

Cidades melhores não surgem apenas de reclamações. Ambientes de trabalho melhores não aparecem só da insatisfação. Relacionamentos melhores não florescem da cobrança. Eles nascem quando alguém decide agir, mesmo que de forma imperfeita, mas com intenção clara de construir.

O movimento nasce com esse espírito: provocar reflexão e estimular protagonismo. Cada pessoa pode ser um ponto de mudança – na família, na empresa, na comunidade ou na cidade. Pequenas atitudes, quando somadas, têm poder de transformação real.

Mais do que uma ideia, esse movimento propõe uma mudança prática de comportamento. É sobre sair da posição de espectador e assumir o papel de agente. Em vez de esperar soluções prontas, cada um passa a ser parte delas. Isso vale para decisões individuais, para ambientes profissionais e, sobretudo, para a vida em sociedade. Construir exige mais esforço do que reclamar – mas também gera muito mais resultado, impacto e sentido.

No fundo, é simples: já que o mundo tem reclamação demais, está na hora de aumentar o número de construtores.

Porque reclamar pode até aliviar por um momento, mas é construir que transforma.

*Isaac Edington é Presidente da Empresa Salvador Turismo/Saltur, autor do livro e movimento Já deu Né? – Pare de Reclamar. Construa.