Jerônimo Rodrigues: um governo mais perto do povo

Inspirado na canção Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, em que o artista afirma a necessidade de estar onde o povo está, o governador Jerônimo Rodrigues tem pautado sua gestão pela mesma lógica: o político também precisa estar próximo das pessoas, ouvindo suas demandas e levando até elas os serviços públicos essenciais. Na Bahia, essa premissa se traduz em uma política de aproximação com a população e de descentralização do acesso à educação, à saúde e a outras políticas públicas fundamentais.

A trajetória pessoal do governador ajuda a compreender essa escolha. Filho de um vaqueiro e de uma costureira, Jerônimo nasceu e cresceu em Aiquara, distrito de Palmeirinha, pequena cidade do interior baiano, onde conviveu desde cedo com as dificuldades impostas pela distância dos grandes centros. Naquele contexto, serviços públicos de qualidade, especialmente nas áreas de educação e saúde, eram escassos. “Cada um que botasse o pé na estrada e procurasse sua melhora”, relembra, ao descrever uma realidade em que estudar ou buscar atendimento médico exigia longos deslocamentos.

Garoto humilde do interior, Jerônimo sempre correu atrás de uma formação que lhe permitisse ampliar horizontes e construir um futuro melhor. A educação precária e a ausência de uma rede de saúde estruturada marcaram sua infância e juventude, experiências que hoje influenciam diretamente seu modo de governar. Para ele, é dever do Estado inverter a lógica histórica e garantir que a escola, o hospital e os serviços cheguem aonde o povo vive.

À frente do Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues tem colocado esse princípio em prática. Na educação, a gestão investe fortemente na modernização da rede estadual, com centenas de escolas já funcionando em novo padrão, ampliação do ensino em tempo integral, pagamento do piso salarial dos professores — incluindo aposentados e pensionistas — e estímulo à formação continuada dos profissionais. Os resultados aparecem na melhoria consistente dos indicadores educacionais e em exemplos de estudantes do interior que conquistam vagas em universidades nacionais e internacionais.

Na saúde, o foco é a descentralização. Novos hospitais foram construídos em diversas regiões do estado, enquanto outras unidades passam por ampliação e modernização. Serviços de média e alta complexidade, como o tratamento oncológico, agora estão mais próximos da população, reduzindo deslocamentos de centenas de quilômetros e oferecendo mais dignidade e qualidade de vida aos baianos.

Essa política de cuidar de gente se apoia no legado dos governos Jaques Wagner e Rui Costa, que fortaleceram o caráter social da gestão estadual. Agora, sob a liderança de Jerônimo Rodrigues, a Bahia consolida uma agenda que combina sensibilidade social, investimentos em infraestrutura e presença efetiva do Estado, reafirmando que governar é, antes de tudo, estar perto das pessoas e criar oportunidades para que todos possam viver melhor.

*Adolpho Loyola é Secretário Estadual de Relações Institucionais