Mais democracia, igualdade e conquista para todas!

Neusa Cadore é secretária das Mulheres do Estado da Bahia - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Estamos vivendo um momento muito especial, com a realização da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres (5ª CEPM), nesta quarta, quinta e sexta-feira, em Salvador. Nestes três dias, nós da Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) receberemos cerca de 1.200 mulheres, na sua diversidade, de todos os cantos da Bahia.

A 5ª CEPM é parte de um caminho que começou a ser trilhado com as conferências em 176 municípios e depois seguiu com a etapa territorial, que alcançou todos os 27 Territórios de Identidade e mobilizou mais de 5 mil mulheres no nosso estado. Esse tem sido um processo potente, de muito diálogo, aprendizado, trocas, construção coletiva e participação popular.

Este e um ambiente onde as mulheres têm voz e vez para abordar sobre suas realidades e apontar diretrizes voltadas para a construção de políticas públicas que, efetivamente, contemplem os seus anseios. Não à toa, estas conferências têm na centralidade o tema proposto pelo Ministério das Mulheres: “Mais Democracia. Mais Igualdade. Mais conquista para todas!”.

Nestes dias de conferência, vamos dar continuidade a esses debates, orientadas por seis eixos temáticos: Participação política paritária e fortalecimento da democracia; Enfrentamento às violências de gênero; Autonomia econômica e mundo do trabalho; Saúde integral, direitos sexuais e reprodutivos; Educação não-sexista e cultura igualitária; e Direito ao território e Sustentabilidade. Queremos, com isso, definir prioridades, fortalecer a democracia, promover a igualdade e a garantia de direito das mulheres.

Essa construção coletiva nos dará subsídios para a elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Também esperamos que os poderes públicos municipais envolvidos criem e fortaleçam os Conselhos e Organismos de Políticas para as Mulheres nos municípios. Já temos 89 organismos de políticas para as mulheres implantados na Bahia e cultivamos a esperança de quem cheguem aos 417 municípios. Nossas contribuições serão levadas para a Conferência Nacional da Políticas para as Mulheres, no mês de setembro, em Brasília, pelas delegadas eleitas.

Ao dar as boas-vindas a todas as mulheres que se juntam a nós, quero também agradecer a todas as pessoas que se envolveram ao longo deste processo, sejam dos poderes públicos, das Comissões Territoriais, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, dos movimentos de mulheres e feministas e da sociedade civil.

Reafirmo o compromisso do nosso governo, que através do programa Elas à Frente, amplia e fortalece as políticas para as mulheres, de maneira transversal, em todas as áreas. Juntas, nos vestimos de esperança. Sigamos de mãos dadas para construir políticas públicas, neste processo democrático, considerando e respeitando as vivências, diversidades e as necessidades das mulheres na Bahia.