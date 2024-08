Maternidade acadêmica

Mães recebem apoio para continua estudando - Foto: Ilustrativa

Escolher pelo futuro do Brasil passa, necessariamente, por assumir o Estado o compromisso com as mamães, incluindo as universitárias, em nova prole brotando entre as bibliotecas, já em contato precoce com a produção de conhecimento.

A legislação já protege os direitos de quem engravida enquanto faz faculdade, mas ainda sobra às mulheres o acúmulo de tarefas em agendas mal distribuídas para tentar conciliar estudo, maternidade, trabalho e família, quando se está casada.

Mais recentemente, uma nova lei, sancionada no dia 17, tem por objetivo a prática de justiça proporcional, ao prever um acréscimo de 180 dias no período exigido para formação de mães-estudantes com filhos recém-nascidos ou recém-adotados.

Para garantir maior apoio, os recursos da assistência estudantil precisam acompanhar os custos de fralda, remédio e alimentação, no entanto, em rápida comparação, a média de R$ 330, mesmo economizando, é insuficiente para adquirir os produtos básicos.

Uma boa ideia pode ser o investimento em creches, com uma proposta de atendimento à demanda, ampliando-se os espaços, os monitores e o número de vagas para as crianças, tranquilizando, assim, as genitoras matriculadas na instituição.

A luta por maior amparo é interpretada como inserida dentro de um movimento maior, o das mulheres, pois são elas a multiplicar-se em três jornadas, portanto, é justo oferecer-lhes as condições visando reparar uma tradição de favoritismo aos homens.

A verificar a reportagem especial publicada hoje, há de se aplaudir iniciativas como a da criação do Grupo Lobas, formado por 60 mães, entre estudantes, docentes e servidoras, beneficiando 71 crianças, sinalizando o quanto se avança com organização e método.

A ideia de fundar o coletivo germinou de uma assembleia estudantil promovida pelo Diretório Acadêmico do curso de Pedagogia, a partir da redação de um manifesto com reivindicações relacionadas aos desafios de ser mãe e estudante universitária, sinalizando, na boa prática, o êxito da união.