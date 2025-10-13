Metanol: um perigo invisível que ameaça a saúde e a vida

Metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano - Foto: Reprodução

O consumo de bebidas adulteradas é um risco que vem crescendo em diversas regiões do país e representa uma ameaça silenciosa à saúde pública. Entre as substâncias mais perigosas utilizadas nas falsificações está o metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano e altamente tóxico.

Diferente do etanol, utilizado na fabricação regular das bebidas alcoólicas, o metanol é usado em produtos industriais, como combustíveis, solventes e anticongelantes.

Quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades, o metanol pode causar náuseas, tontura, dor de cabeça, visão turva e confusão mental. Em casos mais graves, leva à cegueira irreversível, coma e até à morte.

Por isso, a Codecon reforça a importância da fiscalização rigorosa e da atenção do consumidor ao adquirir qualquer bebida alcoólica.

Entre os principais cuidados, é essencial verificar o rótulo e se o produto possui registro no Ministério da Agricultura. O selo deve estar íntegro, sem sinais de violação. Desconfie de preços muito abaixo do valor de mercado, embalagens mal vedadas, tampas amassadas ou rótulos borrados. São indícios de adulteração.

Outro ponto importante é o local de compra. Prefira sempre estabelecimentos conhecidos e regularizados, evitando pontos de venda improvisados ou sem procedência clara. Nessas situações, o barato pode sair muito caro.

Caso o consumidor suspeite de bebida adulterada ou encontre indícios de irregularidade, deve denunciar imediatamente à Codecon pelos canais oficiais da Prefeitura de Salvador. As equipes de fiscalização estão preparadas para recolher amostras, investigar e adotar as medidas cabíveis para retirar esses produtos do mercado.

A fiscalização e o consumo responsável são aliados diretos da segurança e da saúde da população. O trabalho da Codecon vai além da punição: é uma ação contínua de educação, prevenção e proteção à vida.

As denúncias nos canais oficiais da Codecon podem ser feitas pelos canais: 156 (Fala Salvador); Site: codecon.salvador.gov.br o App: codecon.salvador e também pelo instagran: codecon_salvador

*Marcelo Carvalho é Diretor de Defesa do Consumidor de Salvador