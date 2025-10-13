Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ARTIGOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTIGOS

Metanol: um perigo invisível que ameaça a saúde e a vida

Codecon (Salvador) reforça a importância de verificar rótulos e desconfiar de preços baixos

Marcelo Carvalho*

Por Marcelo Carvalho*

13/10/2025 - 11:58 h
Metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano
Metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano -

O consumo de bebidas adulteradas é um risco que vem crescendo em diversas regiões do país e representa uma ameaça silenciosa à saúde pública. Entre as substâncias mais perigosas utilizadas nas falsificações está o metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano e altamente tóxico.

Diferente do etanol, utilizado na fabricação regular das bebidas alcoólicas, o metanol é usado em produtos industriais, como combustíveis, solventes e anticongelantes.

Tudo sobre Artigos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades, o metanol pode causar náuseas, tontura, dor de cabeça, visão turva e confusão mental. Em casos mais graves, leva à cegueira irreversível, coma e até à morte.

Por isso, a Codecon reforça a importância da fiscalização rigorosa e da atenção do consumidor ao adquirir qualquer bebida alcoólica.

Entre os principais cuidados, é essencial verificar o rótulo e se o produto possui registro no Ministério da Agricultura. O selo deve estar íntegro, sem sinais de violação. Desconfie de preços muito abaixo do valor de mercado, embalagens mal vedadas, tampas amassadas ou rótulos borrados. São indícios de adulteração.

Outro ponto importante é o local de compra. Prefira sempre estabelecimentos conhecidos e regularizados, evitando pontos de venda improvisados ou sem procedência clara. Nessas situações, o barato pode sair muito caro.

Caso o consumidor suspeite de bebida adulterada ou encontre indícios de irregularidade, deve denunciar imediatamente à Codecon pelos canais oficiais da Prefeitura de Salvador. As equipes de fiscalização estão preparadas para recolher amostras, investigar e adotar as medidas cabíveis para retirar esses produtos do mercado.

A fiscalização e o consumo responsável são aliados diretos da segurança e da saúde da população. O trabalho da Codecon vai além da punição: é uma ação contínua de educação, prevenção e proteção à vida.

As denúncias nos canais oficiais da Codecon podem ser feitas pelos canais: 156 (Fala Salvador); Site: codecon.salvador.gov.br o App: codecon.salvador e também pelo instagran: codecon_salvador

*Marcelo Carvalho é Diretor de Defesa do Consumidor de Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bebidas adulteradas Codecon Salvador metanol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Metanol, um tipo de álcool impróprio para o consumo humano
Play

Pontes para o Consensualismo

x