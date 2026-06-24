Metrô Bahia: 12 anos e o desenho silencioso de uma cidade extraordinária!

Infraestruturas reorganizam formas de viver. Ao completar 12 anos de operação, o Metrô Bahia se inscreve na categoria de sistemas que, ao redesenhar fluxos urbanos, acabam por reconfigurar também expectativas, rotinas e horizontes de milhares de pessoas.

Desde 2014, quando entrou em operação, o metrô passou a interferir de maneira concreta no que o sociólogo francês Henri Lefebvre chamou de “direito à cidade”, não apenas o acesso físico aos espaços urbanos, mas a possibilidade real de usufruí-los. Ao conectar Salvador a Lauro de Freitas por meio de 38 quilômetros de trilhos e 22 estações, o sistema encurtou distâncias que, para muitos, eram menos geográficas e mais sociais.

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Hoje, mais de 400 mil pessoas utilizam o metrô em dias úteis. Mas os números, embora relevantes, contam apenas uma parte da história. Ao longo desses 12 anos, foram mais de 860 milhões de deslocamentos que significam, na prática, acesso a trabalho, estudo, saúde, lazer. Significam, sobretudo, tempo recuperado em uma cidade historicamente marcada por deslocamentos longos e desiguais.

Nesse sentido, o impacto do metrô amplia o repertório de possibilidades cotidianas. Permite que alguém more de um lado da região metropolitana e trabalhe em outro sem que isso implique exaustão física ou custo proibitivo. E isso, em contextos urbanos complexos como o de Salvador, é transformação social concreta.

Há, no entanto, um aspecto menos mensurável, mas igualmente relevante: a construção de um espaço de confiança. Em uma das capitais com maiores desafios históricos relacionados à segurança pública, o Metrô Bahia se consolidou como um ambiente percebido pelos usuários como previsível, organizado e seguro, uma espécie de “ilha de normalidade” no cotidiano urbano.

Essa percepção não é casual. Ela se ancora em escolhas tecnológicas e operacionais consistentes que contam com mais de duas mil câmeras distribuídas entre estações, trens e terminais; monitoramento contínuo por um Centro de Controle Operacional; uso de drones para inspeção de vias e apoio preventivo e ações estratégicas com as forças de segurança do Estado. A sensação de segurança emerge da presença, da rotina, da previsibilidade dos encontros, da confiança dos protocolos e comportamentos compartilhados de uso daquele espaço.

O metrô, nesse sentido, funciona como um microcosmo urbano regulado, onde regras são claras, o tempo é mais estável e o comportamento coletivo tende a se alinhar. É um ambiente onde a cidade, por instantes, parece funcionar como deveria.

Juliana Romão é diretora do Metrô Bahia - Foto: Divulgação

Esse papel se evidencia de forma ainda mais marcante nos grandes eventos. Carnaval, São João, jogos, shows, momentos em que Salvador se intensifica e se transforma. Nessas ocasiões, o metrô passa de meio de transporte para parte da infraestrutura que torna possível a experiência coletiva da cidade. Há planejamento antecipado, reforço operacional, ajustes dinâmicos de oferta, uma orquestração que combina técnica e sensibilidade ao comportamento urbano.

Outro vetor de transformação está na tecnologia voltada à experiência do usuário. A introdução do pagamento por aproximação, por exemplo, pode parecer um detalhe operacional, mas na prática representa uma mudança significativa na relação das pessoas com o sistema: reduz atrito, simplifica jornadas, aproxima o metrô de um padrão global de mobilidade inteligente. É a incorporação da lógica das redes digitais ao espaço urbano.

Ao lado da tecnologia, a sustentabilidade se impõe como dimensão estruturante. Sistemas de transporte de alta capacidade como o metrô têm impacto direto na redução de emissões e na reorganização do uso do espaço viário. Menos carros, menos congestionamento, menos poluição e também cidades mais respiráveis, mais eficientes.

No entanto, talvez o aspecto mais interessante do ponto de vista social esteja nas camadas de relação que o sistema constrói com seu entorno. Iniciativas de educação ambiental, parcerias com comunidades, ações sociais, todas essas práticas traduzem uma compreensão mais ampla do papel de uma concessionária na criação de impacto não apenas por operar um sistema, mas por se integrar e participar da vida urbana.

O futuro que se desenha, com a chegada da estação Campo Grande e a integração com o VLT, aponta para um fortalecimento dessa lógica de rede. Mais do que expansão física, trata-se de densificar conexões, tornar a cidade mais navegável, mais contínua.

Celebrar os 12 anos do Metrô Bahia é, portanto, observar, com o olhar atento de quem estuda as cidades, como a mobilidade pode ser vetor de reorganização social, de produção de confiança e de criação de novas formas de pertencimento urbano.

No vai e vem diário dos trens, há algo que escapa à rotina: a construção lenta e silenciosa de uma cidade com um futuro extraordinário. Parabéns e vida longa ao nosso querido Metrô Bahia !

*Diretora do Metrô Bahia