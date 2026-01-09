Modernização e governança: As Diretrizes da nova gestão do Tribunal de Contas da Bahia

- Foto: Reprodução | TCM

Alinhado às novas diretrizes do controle externo, tomou posse no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) o Conselheiro Gildásio Penedo, compondo, com o Conselheiro Marcus Presídio (Vice-Presidente) e a Conselheira Carolina Matos (Corregedora), a Mesa Diretora da Corte para o biênio 2026–2027. O Conselheiro Gildásio Penedo Filho já exerceu a Presidência da Corte, retornando agora, por unanimidade de seus pares, para conduzir o processo de modernização do TCE/BA. Trata-se de quadro altamente qualificado, reconhecido pela sobriedade de trato, equilíbrio institucional, ausência de vaidades e elevada competência no exercício da magistratura de contas.

De tradição política, o Conselheiro Gildásio ingressou na vida pública como deputado estadual, exercendo quatro mandatos consecutivos, período em que se dedicou ao estudo dos principais problemas do Estado, participou e presidiu importantes Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa e exerceu, com reconhecida capacidade de articulação, coordenação e eficiência administrativa, a liderança de seu partido e de bancada parlamentar.

Filho de Gildásio Penedo, político que exerceu mandatos de Prefeito com reconhecida seriedade, integridade e dedicação à vida pública, traz consigo uma formação marcada pelo exemplo. A trajetória de seu pai, pautada pela probidade administrativa, pelo respeito às instituições e pelo compromisso com a população, consolidou-se como referência de atuação ética e responsável no cenário político.

Há mais de uma década no Tribunal de Contas do Estado da Bahia,, o Conselheiro tem contribuído de forma decisiva para a consolidação de uma nova linha de atuação do controle externo, com ênfase no controle da efetividade das políticas públicas, na realização de auditorias baseadas em normas internacionais aplicáveis ao setor público e no aprimoramento dos instrumentos de fiscalização à luz da LINDB e da Lei de Revisão da Improbidade Administrativa.

Oriundo do quadro de Auditores e primeiro nordestino a presidir o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Conselheiro Inaldo trará, com sua experiência, uma contribuição inestimável para a gestão que, com toda certeza, será exitosa sob a liderança do Conselheiro Gildásio.

Os instrumentos de controle posicionam o Tribunal de Contas do Estado da Bahia na vanguarda dos Tribunais de Contas, reforçando a segurança jurídica e a eficiência administrativa na viabilização de empreendimentos. O Presidente reafirmou o compromisso com a governança e a melhoria da administração pública, destacando a cooperação institucional com o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.