Nota de Unidade e Compromisso com o Brasil

Deyvid Bacelar defende unidade contra os ataques de Donald Trump à soberania brasileira - Foto: Bruno Spada | Agência Câmara

Prezadas companheiras e prezados companheiros,

Concluído o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, muito já foi debatido nos diversos espaços internos. Agora, é hora de concentrarmos nossas energias no que a conjuntura nos cobra: a defesa da democracia, da soberania nacional e do fortalecimento do nosso partido frente aos enormes desafios que o Brasil enfrenta.

Vivemos um momento de ataque à soberania brasileira, conduzido pela extrema direita internacional liderada por Donald Trump e ecoado no Brasil pelo seu capacho, covarde, inelegível, inominável e brevemente condenado e preso - Jair Bolsonaro.

Frente a esse cenário, cabe ao PT retomar seu papel histórico de liderar com generosidade, unidade e visão estratégica. Como dizia Nelson Mandela, “A coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo.” É com essa coragem que precisamos seguir, superando nossas diferenças internas e construindo consensos amplos que unifiquem o campo popular, setores democráticos, empresariais e todos que compreendem o valor da democracia, do Estado de Direito e da soberania do povo brasileiro.

No campo popular, precisamos avançar com pautas urgentes como a justiça tributária, o fim da jornada 6x1, o direito ao emprego digno e o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e inclusão. Já no campo econômico, diante da ofensiva imperialista como a taxação de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, é hora de reagrupar o empresariado nacional para defender a indústria, os empregos e a soberania.

No plano democrático, seguiremos firmes na apuração, julgamento e responsabilização dos que atentaram contra a democracia. No plano internacional, o PT deve continuar liderando iniciativas, junto ao governo do presidente Lula, pela integração regional, fortalecendo o BRICS, o MERCOSUL, mantendo apoio à autodeterminação do povo palestino de formação de um Estado e a firme denúncia ao genocídio na faixa de Gaza.

Companheiras e companheiros, essa é uma travessia que exige de nós grandeza, paciência, unidade e capacidade dirigente. O Brasil precisa de um PT forte, generoso e capaz de conduzir os processos de transformação social que o povo anseia. Não há tempo para divisões entre nós. Os ataques ao país são reais e exigem nossa melhor resposta: organização, diálogo e ação política.

Temos a urgente missão de mobilizar e organizar a reeleição do presidente Lula e dos nossos governadores. Para a Bahia continuar avançando, estou especialmente empenhado e comprometido com a reeleição do governador Jeronimo Rodrigues nas eleições de 2026.

Às novas direções eleitas, especialmente nos municípios e nos estados, como a Bahia — onde construímos um legado de quase duas décadas — cabem agora liderar com responsabilidade e espírito coletivo. Quem, porventura, não construiu maioria, tem a tarefa igualmente nobre de contribuir para o fortalecimento das lutas do povo trabalhador e da defesa do governo Lula, mantendo o debate construtivo sobre as controvérsias no ambiente interno ao partido.

É verdade que na Bahia, em alguns municípios, houve denúncias graves no PED estadual, que precisam de apuração equilibrada e serena por parte das direções do nosso partido e temos instâncias deliberativas para tratar dos assuntos internos no PT.

Penso que a unidade na diversidade é nossa marca. Que as divergências sejam tratadas com serenidade e respeito nos espaços legítimos e democráticos da legenda. Esse é o espírito que deve nos guiar. Sigamos juntos, por um Partido dos Trabalhadores ainda mais forte, comprometido com o Brasil, com seu povo e com a democracia.

*Deyvid Bacelar é dirigente do PT de Feira de Santana (BA), membro do Conselhão do presidente Lula e coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP)