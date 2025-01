O futuro do PT na Bahia começa agora

Coordenador Deyvid Bacelar e presidente Lula (PT) - Foto: Reprodução

A liderança do ex-governador Jaques Wagner, quando organizou em 2006 uma aliança de esquerda que pôs fim à tirania do coronel Antônio Carlos Magalhães (ACM), possibilitou à sociedade civil respirar novos ares, inaugurando um novo ciclo na história da Bahia. Desde então, surgiu um novo modelo de gestão, com a participação intensa da população nas principais decisões de governo.

Com Wagner, foram criados programas como o Água para Todos e Luz para Todos. Sucessor de Wagner, Rui Costa ampliou ainda mais a participação popular, avançou na modernização da infraestrutura e implantou novos serviços de saúde com as policlínicas e a construção de hospitais regionais. Todas essas realizações ganharam prosseguimento com o atual governador Jerônimo Rodrigues, que somente nos primeiros dois anos de governo implantou o programa Bahia Sem Fome, construiu escolas de período integral em diversas cidades e conseguiu trazer para o estado a fábrica de automóveis BYD.

Como coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e membro do Conselhão do presidente Lula, tenho procurado participar ativamente da construção de novos horizontes socioeconômicos para a Bahia. Nos últimos anos, travamos diversos combates para que os investimentos da Petrobras retornassem ao estado onde começou a história do petróleo no Brasil. A chegada de novas sondas de perfuração e produção à Bahia agora em 2025 consolida essa retomada. Garantimos também a chegada de investimentos no Estaleiro Enseada do Paraguaçu, o que possibilita a geração de emprego e renda no Recôncavo baiano. Também estamos prestes a comemorar a reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), e das Fábricas de Fertlizantes (Fafens), de Camaçari e de Laranjeiras (SE), que voltarão a ser geridas pela Petrobrás.

Considero a questão energética como estratégica para o desenvolvimento do estado da Bahia. Por isso tenho procurado contribuir para o desenvolvimento de novas fontes de energias renováveis e combustíveis sustentáveis, através da implantação das biofábricas, usinas de hidrogênio verde, construção de usinas de biomassa e de uma refinaria verde no estado da Bahia.

Em 2025, teremos o Processo de Eleição Direta (PED) no Partido dos Trabalhadores, momento em que cada filiada e filiado terá oportunidade de eleger as direções nos municípios e estados, além da direção nacional. Na minha avaliação, o PT precisa criar processos decisórios plenamente participativos, estabelecendo um maior diálogo com a militância. Precisa também refletir sobre os desafios da sua comunicação com a sociedade, aprofundando o entendimento sobre as novas tecnologias e novas formas de trabalho. É preciso encontrar o caminho de diálogos com diversos setores, entre eles o seguimento evangélico, com o qual precisamos ter um diálogo laico e sincero acerca de temas como solidariedade, justiça, acolhimento e inclusão dos excluídos.

Ao lado do governador Jerônimo, vamos intensificar os trabalhos para possibilitar a geração de energia de baixo carbono, atraindo mais indústrias para o estado. Tudo isso já está gerando emprego, renda e mais riqueza, que deve ser destinada à melhoria da qualidade de vida da população. Viva a luta dos que querem justiça, democracia e dignidade para o povo brasileiro!!!

Deyvid Bacelar é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e membro do Conselhão do presidente Lula.