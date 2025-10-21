Pacto de Jair Ventura devolve esperança ao torcedor do Vitória

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A data era 28 de setembro, em sua estreia como treinador do Vitória, Jair Ventura perdia para o Grêmio, no Sul, por 3 a 1. Após 25 rodadas e 22 pontos somados, a sensação do torcedor era de que não havia mais jeito, e a conta principal para os inúmeros erros em 2025 viria com o rebaixamento já dado como praticamente certo.

Quase um mês depois, o Leão ainda está no Z-4, a situação ainda é difícil, mas o torcedor, que desde a Série C passou a se fazer mais presente e apoiar o time nos momentos mais difíceis, passou a ter motivos para acreditar no milagre.

Após vencer o Santos, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, Jair Ventura falou em entrevista coletiva que fez um pacto com os jogadores para que o time não levasse mais gols nos minutos finais dos jogos.

De cabeça, o torcedor do Vitória vai lembrar que, atuando no Barradão, a equipe levou gols nos momentos finais nos jogos contra Sport, Palmeiras e Juventude. Quem quiser tirar o Verdão da equação, por de fato ter um time muito superior, eu até entendo. Ainda assim, seriam mais quatro pontos na tabela que deixariam o time fora do Z-4.

Pacto selado

Sob o comando de Jair Ventura, o Vitória venceu três jogos: Ceará, Bahia e Santos. Em todos esses duelos, a equipe sofreu nos momentos finais. Mas, diferentemente de outros momentos em que o time levou gols no fim, o time exibiu uma maturidade que a torcida vinha pedindo durante toda a Série A. A exceção acaba sendo a partida contra o Vasco, onde o time não conseguiu segurar o jogo, atuando com um a menos.

Não é que Ventura seja o melhor técnico do mundo. O treinador apenas entendeu o momento do time, algo que Carille, Rodrigo Chagas e diretoria não haviam conseguido durante toda a temporada.

O time ainda sofre pressão e ainda deixa o torcedor angustiado. Mas o esquema de Ventura com três zagueiros vem se mostrando o mais seguro até o momento, fazendo até com que Cáceres e Ramon passem a ter atuações melhores.

Situação ainda é difícil

Com os mesmos 31 pontos do Santos, e com Atlético-MG e mais alguns clubes no horizonte, o torcedor pode se dar o direito de pelo menos acreditar. Vale ressaltar que a equipe santista ainda tem um jogo a menos. O adversário é o Palmeiras. No sábado, 25, todos os caminhos vão levar ao Barradão.A torcida certamente vai lotar o estádio para empurrar a equipe contra o Corinthians.

Mas aqui um adendo, mesmo em caso de permanência, o ano não estará salvo. Em 2025, o Vitória acumulou vexames e erros que colocam a equipe nessa situação. E as devidas cobranças precisam ser feitas. No mais clichê possível, são nove finais para que o pacto dê resultado e o objetivo final seja alcançado. A esperança voltou.