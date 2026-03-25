Pelo caminho da mobilização, a Bahia avançou na alfabetização de crianças - Foto: Amanda Ercilia/GOVBA

O Governo da Bahia liderou um movimento interinstitucional com foco na efetivação e concretização da alfabetização das crianças. Foi necessária a união de esforços de diversas entidades. Destaco a participação da UPB, MP, das universidades estaduais e federais, da FIEB, entre outras instituições.

O governador Jerônimo Rodrigues, de forma incansável, tem orientado aos prefeitos e prefeitas que priorizem ações voltadas à oferta de vagas nas creches e pré-escolas e que não permitam que crianças passem pelo sistema educacional sem a consolidação da base alfabética.

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A alfabetização é uma ação complexa, desafiadora e que demanda muita ciência, consciência linguística e competência pedagógica. Não é improviso. Exige um ambiente físico adequado, docentes capacitados para alfabetizar e materiais didáticos de suporte - não apenas livros, mas também jogos e desafios que agucem e envolvam as crianças no espaço mágico da leitura.

A educação infantil e o chamado ciclo da alfabetização é de responsabilidade das prefeituras. Mas quando a oportunidade de frequentar uma creche e de passar por um bom processo de alfabetização é negada a uma criança, as sequelas educacionais são gravíssimas.

Exatamente por isso que coletivamente, em 2025, mobilizamos os prefeitos, formamos professores das redes municipais e financiamos, por meio de convênios, a construção de creches e escolas municipais — tudo com o objetivo de incentivar e apoiar as prefeituras dos 417 municípios baianos no movimento rumo à alfabetização plena.

Aprendo sempre com o Professor Governador Jerônimo, que nos provoca a refletir que não se trata apenas de números, mas de uma realidade dura e preocupante. Como ele reforça: “as crianças que não aprendem não terão uma nova infância”. A vida não oferece recuperação: só se é criança uma vez.

Felizmente, a Bahia avançou no indicador. Juntos, o caminho se torna mais possível. Coletivamente, compartilhamos nossas fragilidades, aprendemos com quem já faz bem feito e seguimos avançando.

Como professora e secretária da Educação da Bahia, parabenizo quem avançou, quem alcançou a meta e, mais do que isso, me solidarizo com aqueles que tiveram queda nos índices. Estendo a mão para que, em 2026, os resultados floresçam, a alfabetização se consolide e Estado e Municípios, juntos, alfabetizem todos os baianos.

Sigamos juntos e celebremos: a Bahia avançou! Não é pelo número — é pela vida. É por cuidar de gente. É por uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. E, como se diz na Bahia: “vou aprender a ler para ensinar aos meus camaradas”.

Rowenna Brito, secretária da Educação da Bahia