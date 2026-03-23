Bahia supera meta e tem salto de 20% no desempenho escolar

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Resultado consolida virada no cenário educacional baiano - Foto: Milton Michida | A2

A educação básica na Bahia alcançou um marco histórico: 55% das crianças do estado estão alfabetizadas na idade certa ao final do 2º ano do Ensino Fundamental.

O dado, divulgado nesta terça-feira, 17, pelo Ministério da Educação (MEC), não apenas supera a meta estabelecida de 52%, como representa um crescimento expressivo de quase 20% em relação ao ano anterior.

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O resultado consolida uma virada no cenário educacional baiano. Em 2025, o Indicador Criança Alfabetizada apontava que apenas 36% dos alunos atingiam o nível adequado de leitura e escrita, colocando a Bahia entre os estados com os índices mais baixos do país.

Protagonismo dos municípios

Para Wilson Cardoso, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, o avanço é fruto direto do engajamento local. O gestor destacou que o compromisso dos 417 municípios baianos foi o motor dessa transformação.

"Esse resultado foi puxado pelo empenho de prefeitos e prefeitas que priorizaram a educação, indo para as salas de aula e envolvendo-se diretamente. Estão de parabéns as equipes pedagógicas, professores e secretários municipais", afirmou Cardoso.

Colaboração intersetorial

O salto nos índices é atribuído a um esforço conjunto entre diversas instituições. Além da UPB e do Governo do Estado, a rede de apoio contou com a participação do:

Setor produtivo: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Controle e Justiça: Ministério Público (MPBA), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM-BA).

Gestão Educacional: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Estratégias de sucesso

Duas frentes foram essenciais para reverter o quadro crítico de anos anteriores:

Programa Bahia Alfabetizada: fortaleceu o regime de colaboração entre estado e municípios, oferecendo suporte técnico, formação continuada para docentes e materiais didáticos específicos.

Movimento "Bahia pela Educação": ampliou o engajamento da sociedade civil e de empresas na causa educacional.

De acordo com o presidente da UPB, "a conquista obtida após meses de mobilização intensa prova que a união de forças pode transformar a qualidade do ensino em curto prazo. O foco agora é manter o ritmo para que o estado atinja a universalização da alfabetização na idade adequada, garantindo a base para o desenvolvimento social e econômico da Bahia", finalizou Wilson Cardoso.