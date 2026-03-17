MP investiga contrato de limpeza pública em Conceição do Jacuípe

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Limpeza pública em Conceição do Jacuípe - Foto: Reprodução | Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento administrativo para investigar a regularidade da contratação dos serviços de limpeza urbana em Conceição do Jacuípe. O alvo da apuração é a gestão da prefeita Tania Yoshida (PSD), sob a suspeita de uso indevido de decreto de emergência para evitar o processo licitatório.

A investigação, formalizada pela promotora auxiliar Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira, da Promotoria de Justiça local, baseia-se em denúncias de que a prefeitura teria contratado uma empresa por um período de seis meses sem concorrência pública.

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A justificativa utilizada pela administração municipal para a dispensa de licitação foi o estado de emergência decretado na cidade.

Transparência

O objetivo do Ministério Público é verificar se houve falha administrativa ou violação direta das normas que regem as contratações públicas no Brasil. O procedimento administrativo permite, nesta fase, que o órgão fiscalizador colete documentos, depoimentos e esclarecimentos técnicos junto à prefeitura.

"O objetivo é garantir a transparência e o controle rigoroso sobre a aplicação dos recursos do município", destaca o texto da portaria de conversão da denúncia.

Próximos passos

Caso as irregularidades sejam confirmadas após a análise das provas, o Ministério Público poderá ajuizar ações por improbidade administrativa ou recomendar a anulação do contrato.

A medida visa assegurar que serviços essenciais, como a coleta de lixo e limpeza de logradouros, sejam prestados de forma contínua, mas estritamente dentro dos parâmetros legais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Conceição do Jacuípe e ainda aguarda resposta aos questionamentos.