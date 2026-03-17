VIOLAÇÃO
MP investiga contrato de limpeza pública em Conceição do Jacuípe
Promotoria apura suposta irregularidade em dispensa de licitação
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento administrativo para investigar a regularidade da contratação dos serviços de limpeza urbana em Conceição do Jacuípe. O alvo da apuração é a gestão da prefeita Tania Yoshida (PSD), sob a suspeita de uso indevido de decreto de emergência para evitar o processo licitatório.
A investigação, formalizada pela promotora auxiliar Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira, da Promotoria de Justiça local, baseia-se em denúncias de que a prefeitura teria contratado uma empresa por um período de seis meses sem concorrência pública.
Leia Também:
A justificativa utilizada pela administração municipal para a dispensa de licitação foi o estado de emergência decretado na cidade.
Transparência
O objetivo do Ministério Público é verificar se houve falha administrativa ou violação direta das normas que regem as contratações públicas no Brasil. O procedimento administrativo permite, nesta fase, que o órgão fiscalizador colete documentos, depoimentos e esclarecimentos técnicos junto à prefeitura.
"O objetivo é garantir a transparência e o controle rigoroso sobre a aplicação dos recursos do município", destaca o texto da portaria de conversão da denúncia.
Próximos passos
Caso as irregularidades sejam confirmadas após a análise das provas, o Ministério Público poderá ajuizar ações por improbidade administrativa ou recomendar a anulação do contrato.
A medida visa assegurar que serviços essenciais, como a coleta de lixo e limpeza de logradouros, sejam prestados de forma contínua, mas estritamente dentro dos parâmetros legais.
A reportagem procurou a Prefeitura de Conceição do Jacuípe e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes