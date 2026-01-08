Prefeita de cidade da Bahia tem marido vice e neto chefe de gabinete

Prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD). - Foto: Divulgação

O nepotismo está correndo solto na prefeitura de Conceição do Jacuípe, município da região do Portal do Sertão baiano. A prefeita Tânia Yoshida (PSD) não tomou conhecimento da legislação e decidiu nomear o próprio neto, Yasomi Yoshida Neto, para ser o seu chefe de gabinete.

A nomeação do parente foi publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira, 6. Vale lembrar que o vice-prefeito, Yasomi Yoshida, conhecido como Yambó, é marido de Tânia e avô do agora chefe de gabinete da prefeita.

Irregularidade

A legislação brasileira caracteriza nepotismo a nomeação, contratação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau em qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta forma, o grau de parentesco abrangido é:

1º Grau: Pai/mãe, filho(a),Sogro(a), genro/nora; madrasta/padrasto, enteado/enteada do agente público.

2º Grau: avós, netos, irmãos e cunhados.

3º Grau: tios e sobrinhos, inclusive os do cônjuge ou companheiro(a).

Quando o nepotismo é comprovado, o gestor público pode sofrer as seguintes punições:

anulação da nomeação;

perda da função pública;

suspensão de direitos políticos;

multa;

proibição de contratar com o poder público.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a prefeita, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Outras polêmicas

A gestão da prefeita Tânia Yoshida, está sob investigação devido a uma contratação emergencial de equipamentos médico-hospitalares no valor de R$ 420 mil, realizada em março de 2021, durante a pandemia de Covid-19.

A contratação foi feita sem licitação, amparada pela natureza emergencial da pandemia. O que chama a atenção é o fato das duas concorrentes terem apresentado valores idênticos para todos os equipamentos.

A prefeitura de Conceição do Jacuípe também foi alvo de denúncia enviada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), que aponta que auxiliares de classe estariam substituindo professores nas salas de aula das escolas municipais.

Tânia também ficou conhecida por protagonizar um episódio inusitado no São João do ano passado. Ela virou notícia depois de beijar o cantor Belo em cima do palco duranrte apresentação do artista.