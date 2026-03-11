Menu
POLÍTICA
EMBATE

Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM

Gestão teria indeferido questionamentos feitos ao edital antes do certame

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/03/2026 - 19:48 h

Ricardo Maia, prefeito de Tucano (MDB)
Ricardo Maia, prefeito de Tucano (MDB)

A gestão do prefeito Ricardo Maia (MDB), em Tucano, enfrenta um novo embate jurídico no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A empresa Fields Tactical Partners Ltda. formalizou uma denúncia contra o Pregão Eletrônico nº 007/2026, destinado à compra de kits de merenda escolar, alegando que a prefeitura teria cerceado a competitividade ao desclassificar a proposta sem a devida análise técnica.

O conflito central da denúncia gira em torno da "exequibilidade" do preço. A empresa apresentou uma proposta inferior a 75% do valor estimado pelo edital, o que resultou em exclusão imediata.

De acordo com a representante, a prefeitura não realizou diligências para verificar se o valor era viável, além de ter indeferido questionamentos feitos ao edital antes do certame.

Decisão

A companhia solicitou uma medida cautelar para suspender o pregão, visando impedir a homologação e contratação da empresa vencedora. No entanto, o TCM indeferiu o pedido de liminar. Para os conselheiros, não ficaram demonstrados os requisitos de urgência, como o risco imediato de prejuízo aos cofres públicos.

O Tribunal pontuou que, como o processo já foi homologado pela prefeitura, a suspensão agora seria inócua para o caráter cautelar. Além disso, a Corte entendeu que a denúncia parece focar em uma "lesão a direito individual" da empresa desclassificada, e não necessariamente em um dano direto ao erário municipal.

Análise de mérito

Apesar de negar a suspensão, o TCM não encerrou o caso. O órgão manteve a continuidade da análise do mérito da denúncia. Caso as investigações confirmem que a prefeitura de Tucano agiu com rigor excessivo ou sem fundamentação técnica para descartar o menor preço, a gestão poderá sofrer sanções administrativas e multas.

x