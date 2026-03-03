Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOS SUSPEITA

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM

Empresa questionou legalidade do processo de contratação direta

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/03/2026 - 18:06 h | Atualizada em 03/03/2026 - 18:34

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Keinha (PDT), prefeita de Araci
Keinha (PDT), prefeita de Araci -

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) notificou formalmente a prefeita de Araci, nordeste da Bahia, Maria Betivânia Lima da Silva, conhecida como Keinha (PDT), para que apresente defesa em um prazo de 20 dias a respeito de supostas irregularidades na dispensa eletrônica nº DE026/2025.

O processo, referente ao exercício financeiro deste ano, foi admitido pela Corte após parecer favorável da assessoria jurídica. O objetivo do contrato é para aquisição de ventiladores, com objetivo de equipar unidade escolares.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A investigação baseia-se em uma representação protocolada pela empresa 'Adilson Pneus Ltda', que questiona a legalidade do processo de contratação direta conduzido pela gestão municipal.

Leia Também:

Prefeitura é obrigada a contratar segurança certificada pela PF
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

Validade

De acordo com a denúncia, a vencedora do certame, a empresa 'Delta Empreendimentos Ltda', teria apresentado proposta sem prazo de validade exigido no edital — requisito classificado como obrigatório nas normas da licitação.

Os autos indicam que o setor de licitações da prefeitura teria classificado a omissão como um "vício sanável". A gestão invocou o princípio do formalismo moderado para manter a proposta, porém, segundo a acusação, não teria apresentado a justificativa técnica detalhada necessária para tal flexibilização.

Além da chefe do Executivo, a 'Delta Empreendimentos Ltda' também foi incluída no processo como terceira interessada e vai se manifestar no mesmo prazo.

Caso as irregularidades sejam confirmadas após a continuidade da apuração, o caso pode resultar em sanções administrativas e desdobramentos jurídicos para os envolvidos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Araci e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Keinha (PDT), prefeita de Araci
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Keinha (PDT), prefeita de Araci
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Keinha (PDT), prefeita de Araci
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Keinha (PDT), prefeita de Araci
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x