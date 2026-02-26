Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias

Siga o A TARDE no Google

Prefeitura mobiliza força-tarefa para assistir famílias atingidas - Foto: Divulgação

O município de Alagoinhas, nordeste da Bahia, amanheceu nesta quinta-feira, 26, em estágio de recuperação após um temporal atingir o município na noite de quarta-feira, 25. Em um intervalo de apenas duas horas, o volume de chuva registrado superou a média prevista para 15 dias.

O fenômeno deixou um rastro de prejuízos, mas também acionou uma resposta imediata da gestão municipal para mitigar os impactos sociais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde as primeiras horas da tempestade, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) percorrem os pontos críticos da cidade.

Sob as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o foco tem sido o acolhimento de famílias em áreas de risco que perderam bens essenciais ou tiveram a estrutura das moradias comprometida.

Plano de ação

O plano de emergência mobilizou oito equipes técnicas para abordagens diretas. Até o momento, a intervenção resultou na distribuição de:

Cestas básicas e refeições prontas para casos urgentes.

Galões de água potável (20 litros) e kits de higiene pessoal.

Colchões, cobertores e travesseiros para quem perdeu o mobiliário.

Em situações de risco extremo à integridade física, a Prefeitura efetuou o encaminhamento de moradores para acolhimento provisório em hotéis, com custos cobertos pelo poder público.

Recomeço

No Bairro Mangalô, a força da água invadiu casas e destruiu memórias. A operária Jessica Santos, 33 anos, viu a residência onde mora com a mãe desde o nascimento ser tomada pela enxurrada.

"Foi bom receber a equipe e saber como podem nos ajudar. A expectativa é que a gente consiga resolver esse problema e melhorar nossa situação", desabafou.

Além do suporte material, a família de Jessica vai receber auxílio da Secretaria de Manutenção para a limpeza do imóvel e será encaminhada para os programas de aluguel social e suporte psicológico.

Monitoramento contínuo

A secretária de Desenvolvimento Social, Lianne Carmo, reiterou que o trabalho não termina com a estiagem.

"A Sedes mantém o monitoramento contínuo das áreas afetadas. Nossa atuação reafirma o compromisso com a proteção social e a oferta de uma resposta técnica qualificada às situações de calamidade", avaliou.

A Prefeitura orienta que moradores em áreas de risco mantenham o alerta e acionem a Defesa Civil em caso de novas ocorrências.

Chuvas de quarta-feira

Na última quarta-feira, 25, de acordo com dados da Defesa Civil Municipal, choveu o equivalente a 72 milímetros em um único dia, sendo que 69 mm desse total concentraram-se em apenas duas horas (entre as 19h e 21h). O volume é comparável ao acumulado histórico de 15 dias para este período do ano.

Imediatamente após o pico do temporal, o Núcleo de Prevenção e Ações Emergenciais (NPA) acionou uma força-tarefa com mais de cem profissionais.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Assistência Social percorreram bairros como Silva Jardim, Rua do Catu, Praça Kennedy, Alagoinhas Velha, Santa Terezinha, Riacho do Mel, 2 de Julho e Brasilinha para mitigar danos e acolher famílias em áreas de risco.

Assistência e resgate

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) atuou com oito equipes na distribuição de colchões, cestas básicas e suporte psicológico. Uma pessoa precisou de hospedagem temporária e outras famílias foram acolhidas por parentes.

O prefeito Gustavo Carmo coordenou pessoalmente parte das operações, incluindo o resgate de uma idosa que ficou ilhada na residência no bairro Nova Brasília. Ela foi encaminhada em segurança para uma unidade hoteleira da cidade.

"Felizmente, atravessamos esse momento sem registro de vítimas. O trabalho preventivo foi crucial para que os impactos não fossem maiores", afirmou o gestor.

| Foto: Divulgação

Alerta

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) realizou o isolamento de trechos danificados, enquanto a Secretaria de Manutenção (Seman) iniciou a desobstrução de bueiros com caminhões sugadores.

O prefeito, no entanto, fez um apelo à conscientização sobre o descarte de lixo. "A quantidade de resíduos acumulada nas vias agrava os alagamentos. É um trabalho constante, mas precisamos da colaboração de todos", destacou.

Previsão

O estado de alerta permanece. Meteorologistas indicam que o pico das chuvas na região está previsto para este sábado, 28. A recomendação da Defesa Civil é que moradores de áreas vulneráveis mantenham atenção redobrada e acionem os órgãos de emergência em caso de qualquer sinal de risco estrutural.