BAHIA
NEPOTISMO

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

Promotoria apura se nomeação para cargo comissionado viola princípios constitucionais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

24/02/2026 - 15:00 h

Júnior Batata, prefeito de Candeal (Avante)
Júnior Batata, prefeito de Candeal (Avante) -

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento preparatório de inquérito civil para investigar a suposta prática de nepotismo na Prefeitura de Candeal, no território do Sisal.

O foco da investigação é a nomeação de Janete Paim dos Santos Neta, para o cargo de chefe do setor de Produção e Impressão. De acordo com a denúncia, Janete seria sobrinha do atual prefeito, Júnior Batata (Avante).

A portaria, assinada pelo promotor de Justiça Antonio Eduardo Cunha Setubal, busca esclarecer se a escolha da servidora feriu os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Além do vínculo de parentesco, o Ministério Público apura se a nomeada possui a qualificação técnica necessária para exercer a função.

Base legal

O caso levanta dúvidas sobre a observância da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF). O dispositivo veta a ocupação de cargos de confiança, comissionados ou de funções gratificadas por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, da autoridade nomeante.

A proibição visa garantir que a ocupação de funções públicas seja orientada por critérios técnicos e impessoais, e não por relações familiares. Caso as suspeitas sejam confirmadas, o procedimento poderá evoluir para um inquérito civil pleno, com a coleta de documentos e depoimentos, podendo resultar em uma ação por improbidade administrativa contra os envolvidos.

Consequências

Se comprovada a irregularidade, o gestor pode ser alvo de ação por improbidade administrativa, com penas que incluem multas e perda da função pública.

A reportagem procurou a Prefeitura de Candeal e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

x