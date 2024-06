Tucano fica entre as 10 cidades que mais gastaram com atrações juninas | A TARDE

A prefeitura do município de Tucano, localizado no Nordeste baiano, gastou R$ 1.916.658,00 na contratação de uma empresa especializada na locação de estrutura e montagem de equipamentos para os festejos juninos na cidade. Os detalhes do contrato foram publicados na edição desta terça-feira, 4, do Diário Oficial do Município (DOM).

A empresa vencedora do pregão é a I9 Publicidade e Eventos Artísticos, e o contrato tem vigência por 12 meses. Na próxima semana, a partir do dia 12, terá início no distrito de Caldas do Jorro o Arraiá das Águas Quentes.

R$ 3.664.000 em atrações musicais



A prefeitura também gastou R$ 3.664.000 na contratação de 11 atrações musicais para a festa, que deve acontecer entre os dias 12 e 16 de junho. Os dados, que constam no Painel de Transparência dos Municípios, iniciativa do Ministério Público da Bahia (MP-BA), colocam a cidade como a sétima que mais gastou no período junino.

O cachê mais alto entre as atrações é o do cantor Wesley Safadão, no valor de R$ 1.000.000 (um milhão de reais). O segundo maior é o da dupla Maiara e Maraísa, R$ 654 mil, seguido por Calcinha Preta e Tarcísio do Acordeon, ambos no valor de R$ 350 mil; e Saia Rodada, R$ 320 mil.

Adelmário Coelho, Limão com Mel e Thiago Aquino, que abre a festa, custaram R$ 200 mil cada. Fecham a fila de atrações Marcynnho Sensação, no valor de R$ 180 mil; Fulô de Mandacaru, R$ 150 mil; e Capitão Forró, contratado por R$ 60 mil.

Em valores absolutos, Tucano é o sétimo município que mais gastou com atrações na Bahia, atrás apenas de Irecê, Jequié, Cruz das Almas, Euclides, Serrinha e Senhor do Bonfim. Todos os dados poderão sofrer alterações até o dia 6 de junho.

No total, a prefeitura empenhou R$ 5.580.658 entre atrações juninas e gastos na montagem da estrutura do evento junino antecipado.

