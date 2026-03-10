Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão

Siga o A TARDE no Google

Reinaldo das Batatas (Avante), prefeito de Itapé - Foto: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação formal ao prefeito de Itapé, Reinaldo Martins de Almeida, conhecido como Reinaldo das Batatas (Avante), para que suspenda imediatamente a divulgação de pesquisas de satisfação que utilizem imagem própria ou contenham elementos de autopromoção.

O documento estabelece um prazo de cinco dias para que o gestor remova das redes sociais — tanto oficiais quanto pessoais — todas as postagens que associem os resultados administrativos à própria figura política.

De acordo com a promotora Rafaella Silva Carvalho, que assina a recomendação, a medida visa garantir o cumprimento do princípio da impessoalidade. A promotoria enfatiza que qualquer levantamento conduzido pelo município deve ter caráter estritamente administrativo, sendo vedada a exaltação de autoridades públicas.

Uso da máquina pública

A orientação do MP surgiu após o recebimento de denúncias instruídas com capturas de tela das redes sociais da Prefeitura. Nas postagens, os resultados de satisfação da gestão eram apresentados junto a fotos e símbolos pessoais do prefeito.

O Ministério Público ressaltou que contratos vigentes com empresas de pesquisa não podem ser desviados para fins promocionais. Além disso, a divulgação de dados deve seguir rigorosos critérios técnicos, como a apresentação de metodologia e amostragem, evitando o uso político da máquina pública.

Ano eleitoral

A promotora destacou que condutas dessa natureza, especialmente em ano eleitoral, podem configurar abuso da publicidade institucional.

O órgão reforça a necessidade de transparência e moralidade na comunicação oficial, sob pena de medidas judiciais cabíveis caso as exigências não sejam cumpridas no prazo estabelecido.