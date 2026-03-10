Menu
Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão

Reinaldo das Batatas (Avante) foi obrigado a remover conteúdo sob pena de medidas judiciais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/03/2026 - 18:48 h

Reinaldo das Batatas (Avante), prefeito de Itapé
Reinaldo das Batatas (Avante), prefeito de Itapé -

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação formal ao prefeito de Itapé, Reinaldo Martins de Almeida, conhecido como Reinaldo das Batatas (Avante), para que suspenda imediatamente a divulgação de pesquisas de satisfação que utilizem imagem própria ou contenham elementos de autopromoção.

O documento estabelece um prazo de cinco dias para que o gestor remova das redes sociais — tanto oficiais quanto pessoais — todas as postagens que associem os resultados administrativos à própria figura política.

De acordo com a promotora Rafaella Silva Carvalho, que assina a recomendação, a medida visa garantir o cumprimento do princípio da impessoalidade. A promotoria enfatiza que qualquer levantamento conduzido pelo município deve ter caráter estritamente administrativo, sendo vedada a exaltação de autoridades públicas.

Uso da máquina pública

A orientação do MP surgiu após o recebimento de denúncias instruídas com capturas de tela das redes sociais da Prefeitura. Nas postagens, os resultados de satisfação da gestão eram apresentados junto a fotos e símbolos pessoais do prefeito.

O Ministério Público ressaltou que contratos vigentes com empresas de pesquisa não podem ser desviados para fins promocionais. Além disso, a divulgação de dados deve seguir rigorosos critérios técnicos, como a apresentação de metodologia e amostragem, evitando o uso político da máquina pública.

Ano eleitoral

A promotora destacou que condutas dessa natureza, especialmente em ano eleitoral, podem configurar abuso da publicidade institucional.

O órgão reforça a necessidade de transparência e moralidade na comunicação oficial, sob pena de medidas judiciais cabíveis caso as exigências não sejam cumpridas no prazo estabelecido.

Ano Eleitoral impessoalidade Itapé Ministério Público pesquisas de satisfação Reinaldo das Batatas

x