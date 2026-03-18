Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

Evento vai ser realizado entre os próximos dias 08 e 13 de junho - Foto: Divulgação

A contagem regressiva para a maior vitrine do agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil já começou. A menos de 100 dias da abertura oficial, a Bahia Farm Show (BFS) 2026 prepara uma edição histórica para celebrar os 20 anos de existência.

O evento, que vai ser realizado entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da bahia, promete não apenas bater recordes de público, mas transformar a experiência de expositores e visitantes com um investimento massivo em infraestrutura e tecnologia.

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Realizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a feira deste ano dá um salto físico significativo. O Complexo Bahia Farm Show está sendo ampliado em 35% em comparação a 2025, atingindo uma área total de 38 hectares.

A resposta do mercado tem sido imediata: dos mais de 840 espaços comercializáveis, 60% já foram vendidos, consolidando a BFS como o principal hub de negócios do Matopiba.

"Nesta edição de 20 anos, estamos investindo na qualificação de todo o complexo, com foco em segurança, conforto e eficiência", afirma o presidente da Aiba e da BFS, Moisés Schmidt. "O agro se move rapidamente e as feiras continuam sendo o espaço fundamental para o agricultor conhecer novas tecnologias e tomar decisões importantes."

Infraestrutura de "Smart City"

A preparação do parque assemelha-se à construção de uma pequena cidade inteligente. Cerca de 250 operários trabalham atualmente na engenharia e logística do complexo, número que deve saltar para 8 mil colaboradores diretos e indiretos durante o pico da montagem.

Entre as principais inovações tecnológicas, destacam-se:

Implantação de 6 km de fibra óptica e 40 km de cabeamento elétrico.

Monitoramento 24h em todo o perímetro, incluindo o estacionamento para 10 mil veículos, com tecnologia de reconhecimento facial.

Urbanização com 75 mil m² de asfalto novo, 30 km de meio-fio e cinco novos conjuntos de banheiros de alto padrão.

Logística e apoio

Para facilitar o fluxo, o acesso ao parque terá duas entradas principais, sendo uma delas pela Avenida Tancredo Neves. O sistema hídrico também foi reforçado com novos reservatórios para garantir o suporte ao aumento de público esperado para o jubileu de 20 anos.

O evento conta com a realização do Instituto Aiba e o apoio estratégico da Abapa, Fundação Bahia e Assomiba.